After a rewatch of S5, S10, and S27; watching for the first time S8 and S16 I am redoing my rankings!



The Best:

1. S25

2. S5

3. S17

4. S7

5. S14

6. S12

7. S29

8. S20



Great:

9. S10

10. S21

11. S18

12. S23

13. S11

14. S27

15. S1

16. S3

17. S31

18. S15



Good:

19. S28

20. S32

21. S19

22. S22

23. S2

24. S9

25. S6



Underwhelming:

26. S30

27. S13

28. S8

29. S26



Horrible:

30. S16

31. S4