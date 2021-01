My updated rank now having seen ALL seasons entirely.



Amazing :



1. TAR 6

2. TAR 3

3. TAR 5

4. TAR 7



Superb :



5. TAR 1

6. TAR 2



Great :



7. TAR 18

8. TAR 22

9. TAR 21

10. TAR 29



Good :



11. TAR 9

12. TAR 30

13. TAR 12

14. TAR 26

15. TAR 11: AS



Decent :



16. TAR 20

17. TAR 14

18. TAR 23

19. TAR 28

20. TAR 31: RS



Meh :



21. TAR 4

22. TAR 19

23. TAR 25

24. TAR 17



Poor :



25. TAR 15

26. TAR 32

27. TAR 27

28. TAR 8: FE



Bad :



29. TAR 10

30. TAR 13

31. TAR 16



Terrible :



32. TAR 24: AS