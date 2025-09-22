THE AMAZING RACE 39 CONTESTANTS
1. Joanna Lohman (43) & Ali Krieger (41) Professional Soccer Teammates from Maryland & Virginia
2. Cody Langlois (35) & Jaime Tribo (37) Siblings from Illinois
3. Charlotte Schultz (20) & Katie Schultz (25) Sisters from California
4. Doug Matter (72) & Dylan Matter (18) Grandfather/Grandson from California
5. Dalton Hamby (26) & Daisha Wilks (27) Dating from Alabama
6. Matt Patterson (35) & Michelle Patterson (30) Married from New Jersey
7. Nate Johnson (26) & Zach Johnson (28) Brothers from Minnesota
8. Ann-Marie Tejcek (56) & Riley Tejcek (28) Mother/Daughter from Indiana
9. Garrett McGuire (26) & Conner Wilson (27) Best Friends from California
10. Javier Vintimilla (29) & Erin Vintimilla-Taylor (28) Newlyweds from Florida
11. Andrea Tager (24) & Alejandro Tager (54) Father/Daughter from Texas
