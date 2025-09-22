« previous next »
Pages: [1]   Go Down

Author Topic: TAR 39 Timeline & Spoiler Summary  (Read 167 times)

0 Members and 3 Guests are viewing this topic.

Online Xoruz

  • RFF LInk Master!
  • RFF Moderator
  • RFF Frantic Poster
  • *****
  • Posts: 2114
TAR 39 Timeline & Spoiler Summary
« on: Today at 01:38:10 PM »
THE AMAZING RACE 39 TIMELINE

Leg 1: Vancouver, Canada

FILM DATES: September 22 2025

FLIGHTS: YVR → CHX
(C-GLCP, C-GHAR, C-FHAD & C-GEND)

START LINE: Jack Poole Plaza

ROUTE INFO: BC Place

ROUTE INFO: Vanier Park
TASK: Task involves canoeing

PIT STOP: VanDusen Botanical Garden
« Last Edit: Today at 01:53:56 PM by Xoruz »
Logged

Online Xoruz

  • RFF LInk Master!
  • RFF Moderator
  • RFF Frantic Poster
  • *****
  • Posts: 2114
Re: TAR 39 Timeline & Spoiler Summary
« Reply #1 on: Today at 01:38:31 PM »
THE AMAZING RACE 39 CONTESTANTS

1. Joanna Lohman (43) & Ali Krieger (41)  Professional Soccer Teammates from Maryland & Virginia

2. Cody Langlois (35) & Jaime Tribo (37)  Siblings from Illinois

3. Charlotte Schultz (20) & Katie Schultz  (25)  Sisters from California

4. Doug Matter (72) & Dylan Matter (18)  Grandfather/Grandson from California

5. Dalton Hamby (26) & Daisha Wilks (27)  Dating from Alabama

6. Matt Patterson (35) & Michelle Patterson (30)  Married from New Jersey

7. Nate Johnson (26) &  Zach Johnson (28)  Brothers from Minnesota

8. Ann-Marie Tejcek (56) & Riley Tejcek (28)  Mother/Daughter from Indiana

9. Garrett McGuire (26) & Conner Wilson (27)  Best Friends from California

10. Javier Vintimilla (29) & Erin Vintimilla-Taylor (28)  Newlyweds from Florida

11. Andrea Tager (24) & Alejandro Tager (54)  Father/Daughter from Texas

12.Blonde FF in Blue

13. Hot Pink FF
Logged

Online Xoruz

  • RFF LInk Master!
  • RFF Moderator
  • RFF Frantic Poster
  • *****
  • Posts: 2114
Re: TAR 39 Timeline & Spoiler Summary
« Reply #2 on: Today at 01:39:12 PM »
Leg 1

Safe:

At Risk:

Eliminated:
Logged

Online Xoruz

  • RFF LInk Master!
  • RFF Moderator
  • RFF Frantic Poster
  • *****
  • Posts: 2114
Re: TAR 39 Timeline & Spoiler Summary
« Reply #3 on: Today at 01:39:22 PM »
saved
Logged
Pages: [1]   Go Up
« previous next »
 