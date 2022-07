Wednesday 7/20 gala:Hugo Ruiz Romero vs. Luis Aberastain - Song performed: Canción para Carito (Mercedes Sosa)WINNER: Hugo Ruiz RomeroELIMINATED: Luis AberastainJulio Véliz vs. María Soledad Cabrera - Song performed: Shallow (Lady Gaga & Bradley Cooper)WINNER: Julio VélizELIMINATED: María Soledad CabreraQuique Montes vs. Marco Diaz - Song performed: 19 días y 500 noches (Joaquín Sabina)WINNER: Marco DiazELIMINATED: Quique MontesJuan Bestard Pino vs. Johan Ruíz - Song performed: Verte (Nicki Nicole, Dread Mar I, Bizarrap)WINNER: Juan Bestard PinoELIMINATED: Johan Ruíz

