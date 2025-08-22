Weekly Stats of Big Brother 27
Week 1: Vince, HOH, Amy, Ashley & Zae nominated, Ashley wins veto, used on self, Kelley up, Kelley wins BBB, Zae evicted 9-5
Week 2: Jimmy, HOH, Adrian, Keanu & Kelley nominated, Keanu wins veto, used on self, Amy up, Kelley wins veto power, used on self, Will up, Adrian wins BBB, Amy evicted 13-0
Week 3: Lauren, HOH, Keanu, Kelley & Will nominated, Keanu wins veto, used on self, Adrian up, Kelley wins BBB, Adrian evicted 8-4
Week 4: Mickey, HOH, Keanu, Kelley & Rylie nominated, Keanu wins veto, used on self, Jimmy up, Rylie wins BBB, Jimmy evicted 9-2
Week 5: Ava, HOH, Keanu, Vince & Zach nominated, Katherine wins veto, not used, Keanu wins BBB, Zach evicted 8-2
Week 6: Rachel, HOH, Mickey, Morgan & Vince nominated, Lauren wins veto, used on Vince, Rylie up, Mickey wins BBB, Rylie evicted 5-4
Week 7: Vince, HOH, Ava, Kelley & Mickey nominated, Mickey wins veto, used on self, Katherine up, Kelley wins BBB, Katherine evicted 7-1
Week 8: Keanu, HOH, Mickey, Morgan & Vince nominated, Morgan wins veto, used on self, Ashley up, Vince wins BBB, Mickey evicted 6-1
Week 8: Rachel eliminated by safety chain challenge twist, first member of jury
Week 9: Lauren, HOH, Ashley, Morgan & Will nominated, Morgan wins veto, used on self, Keanu up, Keanu wins BBB, Will evicted 3-2
Week 10: Vince, HOH, Ava, Keanu & Kelley nominated, Morgan wins veto, used on Ava, Lauren up, Lauren wins BBB, Kelley evicted 3-2
Week 10; Morgan, HOH, Keanu & Lauren nominated, Keanu wins veto, used on self, Ava up, Lauren evicted 2-1
WeeK 11: Vince, HOH, Ava & Keanu nominated, Morgan wins veto, to be continued