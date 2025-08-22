« previous next »
Pages: 1 [2]  All   Go Down

Author Topic: Weekly Stats of Big Brother 27 (contain spoilers)  (Read 6111 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline RealityFreakWill

  • RFF Moderator
  • I Live at RFF
  • *****
  • Posts: 27012
  • WILL & JAMES AMAZING RACE 32 CHAMPIONS!
    • Facebook
Re: Weekly Stats of Big Brother 27 (contain spoilers)
« Reply #25 on: August 22, 2025, 07:02:40 PM »
Weekly Stats of Big Brother 27

Week 1: Vince, HOH, Amy, Ashley & Zae nominated, Ashley wins veto, used on self, Kelley up, Kelley wins BBB, Zae evicted 9-5
Week 2: Jimmy, HOH, Adrian, Keanu & Kelley nominated, Keanu wins veto, used on self, Amy up, Kelley wins veto power, used on self, Will up, Adrian wins BBB, Amy evicted 13-0
Week 3: Lauren, HOH, Keanu, Kelley & Will nominated, Keanu wins veto, used on self, Adrian up, Kelley wins BBB, Adrian evicted 8-4
Week 4: Mickey, HOH, Keanu, Kelley & Rylie nominated, Keanu wins veto, used on self, Jimmy up, Rylie wins BBB, Jimmy evicted 9-2
Week 5: Ava, HOH, Keanu, Vince & Zach nominated, Katherine wins veto, not used, Keanu wins BBB, Zach evicted 8-2
Week 6: Rachel, HOH, Mickey, Morgan & Vince nominated, Lauren wins veto, used on Vince, Rylie up, Mickey wins BBB, Rylie evicted 5-4
Week 7: Vince, HOH, Ava, Kelley & Mickey nominated, to be continued
Logged

Offline RealityFreakWill

  • RFF Moderator
  • I Live at RFF
  • *****
  • Posts: 27012
  • WILL & JAMES AMAZING RACE 32 CHAMPIONS!
    • Facebook
Re: Weekly Stats of Big Brother 27 (contain spoilers)
« Reply #26 on: August 24, 2025, 08:06:44 AM »
Weekly Stats of Big Brother 27

Week 1: Vince, HOH, Amy, Ashley & Zae nominated, Ashley wins veto, used on self, Kelley up, Kelley wins BBB, Zae evicted 9-5
Week 2: Jimmy, HOH, Adrian, Keanu & Kelley nominated, Keanu wins veto, used on self, Amy up, Kelley wins veto power, used on self, Will up, Adrian wins BBB, Amy evicted 13-0
Week 3: Lauren, HOH, Keanu, Kelley & Will nominated, Keanu wins veto, used on self, Adrian up, Kelley wins BBB, Adrian evicted 8-4
Week 4: Mickey, HOH, Keanu, Kelley & Rylie nominated, Keanu wins veto, used on self, Jimmy up, Rylie wins BBB, Jimmy evicted 9-2
Week 5: Ava, HOH, Keanu, Vince & Zach nominated, Katherine wins veto, not used, Keanu wins BBB, Zach evicted 8-2
Week 6: Rachel, HOH, Mickey, Morgan & Vince nominated, Lauren wins veto, used on Vince, Rylie up, Mickey wins BBB, Rylie evicted 5-4
Week 7: Vince, HOH, Ava, Kelley & Mickey nominated, Mickey wins veto, to be continued
Logged

Offline RealityFreakWill

  • RFF Moderator
  • I Live at RFF
  • *****
  • Posts: 27012
  • WILL & JAMES AMAZING RACE 32 CHAMPIONS!
    • Facebook
Re: Weekly Stats of Big Brother 27 (contain spoilers)
« Reply #27 on: August 25, 2025, 02:11:05 PM »
Weekly Stats of Big Brother 27

Week 1: Vince, HOH, Amy, Ashley & Zae nominated, Ashley wins veto, used on self, Kelley up, Kelley wins BBB, Zae evicted 9-5
Week 2: Jimmy, HOH, Adrian, Keanu & Kelley nominated, Keanu wins veto, used on self, Amy up, Kelley wins veto power, used on self, Will up, Adrian wins BBB, Amy evicted 13-0
Week 3: Lauren, HOH, Keanu, Kelley & Will nominated, Keanu wins veto, used on self, Adrian up, Kelley wins BBB, Adrian evicted 8-4
Week 4: Mickey, HOH, Keanu, Kelley & Rylie nominated, Keanu wins veto, used on self, Jimmy up, Rylie wins BBB, Jimmy evicted 9-2
Week 5: Ava, HOH, Keanu, Vince & Zach nominated, Katherine wins veto, not used, Keanu wins BBB, Zach evicted 8-2
Week 6: Rachel, HOH, Mickey, Morgan & Vince nominated, Lauren wins veto, used on Vince, Rylie up, Mickey wins BBB, Rylie evicted 5-4
Week 7: Vince, HOH, Ava, Kelley & Mickey nominated, Mickey wins veto, used on self, Katherine up,to be continued
Logged

Offline RealityFreakWill

  • RFF Moderator
  • I Live at RFF
  • *****
  • Posts: 27012
  • WILL & JAMES AMAZING RACE 32 CHAMPIONS!
    • Facebook
Re: Weekly Stats of Big Brother 27 (contain spoilers)
« Reply #28 on: Yesterday at 07:49:27 PM »
Weekly Stats of Big Brother 27

Week 1: Vince, HOH, Amy, Ashley & Zae nominated, Ashley wins veto, used on self, Kelley up, Kelley wins BBB, Zae evicted 9-5
Week 2: Jimmy, HOH, Adrian, Keanu & Kelley nominated, Keanu wins veto, used on self, Amy up, Kelley wins veto power, used on self, Will up, Adrian wins BBB, Amy evicted 13-0
Week 3: Lauren, HOH, Keanu, Kelley & Will nominated, Keanu wins veto, used on self, Adrian up, Kelley wins BBB, Adrian evicted 8-4
Week 4: Mickey, HOH, Keanu, Kelley & Rylie nominated, Keanu wins veto, used on self, Jimmy up, Rylie wins BBB, Jimmy evicted 9-2
Week 5: Ava, HOH, Keanu, Vince & Zach nominated, Katherine wins veto, not used, Keanu wins BBB, Zach evicted 8-2
Week 6: Rachel, HOH, Mickey, Morgan & Vince nominated, Lauren wins veto, used on Vince, Rylie up, Mickey wins BBB, Rylie evicted 5-4
Week 7: Vince, HOH, Ava, Kelley & Mickey nominated, Mickey wins veto, Kelley wins BBB, Katherine evicted 7-1
Week 8: HOH TBD
Logged
Pages: 1 [2]  All   Go Up
« previous next »
 