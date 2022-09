During the final there were some additional performances from the contestants and the team leaders:The four finalists sang "Volver a empezar" from Alejandro Lerner:Mau & Ricky with Ivan Papetti sang "Llorar y llorar" from Mau & Ricky:Ricardo Montaner and Elías Pardal sang "Te adoraré" from Ricardo Montaner:Lali Espósito and Ángela Navarro sang "Diva" from Lali Espósito:Soledad Pastorutti and Yhosva Montoya sang "Zona de promesas" from Mercedes Sosa:Lali Espósito, Soledad Pastorutti and Natalia Oreiro sang "Quiero todo" from Lali Espósito:Ricardo Montaner, Mau & Ricky, Evaluna Montaner and Camilo sang "Amén" from Ricardo Montaner:Lali Espósito sang "2 son 3":And Camilo and Evaluna Montaner sang "Indigo":