Monday 8/29:Julia Ferrón - Song performed: One moment in time (Whitney Houston)Alejo Alvarez - Song performed: Porque aún te amo (Luciano Pereyra)Elías Pardal - Song performed: Los mareados (Roberto Goyeneche)Dandara Guinaraes - Song performed: Burbujas de amor (Juan Luis Guerra)Sofía Maquieira - Song performed: You know I'm no good (Amy Winehouse)Naiquén Galizio - Song performed: A mi manera (Sandro)Leonardo Jurado - Song performed: Nada personal (Armando Manzanero)Julieta Celiz - Song performed: Contigo en la distancia (Luis Miguel)Emanuel Cerrudo - Song performed: Como yo te amé (Luis Miguel)Julia FerrónAlejo ÁlvarezLeonardo JuradoEmanuel CerrudoDandara GuinaraesElías PardalNaiquén GalizioJulieta CelizSofía Maquieira

"When you eliminate the impossible, whatever remains - however improbable - must be the truth." - Sir Arthur Conan Doyle



"No person deserves your tears, and who deserves them will not make you cry." - Gabriel García Márquez