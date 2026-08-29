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Author Topic: Weekly Stats of Big Brother 28 (contain spoilers)  (Read 28617 times)

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Offline RealityFreakWill

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Re: Weekly Stats of Big Brother 28 (contain spoilers)
« Reply #25 on: August 29, 2026, 08:15:58 PM »
Weekly Stats of Big Brother 28

Week 1: Dee, HOH, Mallory, Taylor & Yash nominated, Mallory wins veto, used on self, Ashley up, Yash wins BBB, Ashley evicted 14-0
Week 2: Devens, HOH, Jason, Lyric & Melody nominated, Devens wins veto, used on Lyric, Rome up, Jason wins BBB, Rome evicted 12-1
Week 3: Kamu, HOH, LaTrice, Lyric & Mallory nominated, Lyric wins veto, used on self, Jason up, Mallory wins BBB, Jason evicted 12-0
Week 4: Haley, HOH, Drew, Melody & Taylor nominated, Taylor wins veto, used on self, Lyric up, Drew wins BBB, Lyric evicted 8-3
Week 5: LaTrice, HOH, Barrett, Chuk & Haley nominated, Kamu wins veto, not used, Haley wins BBB, Chuk evicted 9-1
Week 6: Yash, HOH, Angela, Dee & Haley nominated, Yash wins veto, not used, Devens used the DPOV on Dee, Kamu up, Angela wins BBB, Kamu evicted 8-1
Week 7: Dee, HOH, Drew, LaTrice & Taylor nominated, LaTrice wins veto, used on self, Mallory up, Drew wins BBB, Mallory evicted 6-2
Week 7: Haley eliminated by a medieval twist
Week 8: Drew, HOH, LaTrice, Taylor & Yash nominated, Yash wins veto, to be continued
« Last Edit: August 29, 2026, 10:08:24 PM by RealityFreakWill »
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Offline RealityFreakWill

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Re: Weekly Stats of Big Brother 28 (contain spoilers)
« Reply #26 on: August 31, 2026, 02:40:14 PM »
Weekly Stats of Big Brother 28

Week 1: Dee, HOH, Mallory, Taylor & Yash nominated, Mallory wins veto, used on self, Ashley up, Yash wins BBB, Ashley evicted 14-0
Week 2: Devens, HOH, Jason, Lyric & Melody nominated, Devens wins veto, used on Lyric, Rome up, Jason wins BBB, Rome evicted 12-1
Week 3: Kamu, HOH, LaTrice, Lyric & Mallory nominated, Lyric wins veto, used on self, Jason up, Mallory wins BBB, Jason evicted 12-0
Week 4: Haley, HOH, Drew, Melody & Taylor nominated, Taylor wins veto, used on self, Lyric up, Drew wins BBB, Lyric evicted 8-3
Week 5: LaTrice, HOH, Barrett, Chuk & Haley nominated, Kamu wins veto, not used, Haley wins BBB, Chuk evicted 9-1
Week 6: Yash, HOH, Angela, Dee & Haley nominated, Yash wins veto, not used, Devens used the DPOV on Dee, Kamu up, Angela wins BBB, Kamu evicted 8-1
Week 7: Dee, HOH, Drew, LaTrice & Taylor nominated, LaTrice wins veto, used on self, Mallory up, Drew wins BBB, Mallory evicted 6-2
Week 7: Haley eliminated by a medieval twist
Week 8: Drew, HOH, LaTrice, Taylor & Yash nominated, Yash wins veto, used on self, Devens up, to be continued
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Offline RealityFreakWill

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Re: Weekly Stats of Big Brother 28 (contain spoilers)
« Reply #27 on: September 03, 2026, 07:46:03 PM »
Weekly Stats of Big Brother 28

Week 1: Dee, HOH, Mallory, Taylor & Yash nominated, Mallory wins veto, used on self, Ashley up, Yash wins BBB, Ashley evicted 14-0
Week 2: Devens, HOH, Jason, Lyric & Melody nominated, Devens wins veto, used on Lyric, Rome up, Jason wins BBB, Rome evicted 12-1
Week 3: Kamu, HOH, LaTrice, Lyric & Mallory nominated, Lyric wins veto, used on self, Jason up, Mallory wins BBB, Jason evicted 12-0
Week 4: Haley, HOH, Drew, Melody & Taylor nominated, Taylor wins veto, used on self, Lyric up, Drew wins BBB, Lyric evicted 8-3
Week 5: LaTrice, HOH, Barrett, Chuk & Haley nominated, Kamu wins veto, not used, Haley wins BBB, Chuk evicted 9-1
Week 6: Yash, HOH, Angela, Dee & Haley nominated, Yash wins veto, not used, Devens used the DPOV on Dee, Kamu up, Angela wins BBB, Kamu evicted 8-1
Week 7: Dee, HOH, Drew, LaTrice & Taylor nominated, LaTrice wins veto, used on self, Mallory up, Drew wins BBB, Mallory evicted 6-2
Week 7: Haley eliminated by a medieval twist
Week 8: Drew, HOH, LaTrice, Taylor & Yash nominated, Yash wins veto, used on self, Devens up, Devens wins BBB, LaTrice evicted 4-2
Week 9: Barrett, HOH, to be continued
« Last Edit: September 04, 2026, 07:23:00 AM by RealityFreakWill »
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Offline RealityFreakWill

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Re: Weekly Stats of Big Brother 28 (contain spoilers)
« Reply #28 on: September 04, 2026, 07:20:44 PM »
Weekly Stats of Big Brother 28

Week 1: Dee, HOH, Mallory, Taylor & Yash nominated, Mallory wins veto, used on self, Ashley up, Yash wins BBB, Ashley evicted 14-0
Week 2: Devens, HOH, Jason, Lyric & Melody nominated, Devens wins veto, used on Lyric, Rome up, Jason wins BBB, Rome evicted 12-1
Week 3: Kamu, HOH, LaTrice, Lyric & Mallory nominated, Lyric wins veto, used on self, Jason up, Mallory wins BBB, Jason evicted 12-0
Week 4: Haley, HOH, Drew, Melody & Taylor nominated, Taylor wins veto, used on self, Lyric up, Drew wins BBB, Lyric evicted 8-3
Week 5: LaTrice, HOH, Barrett, Chuk & Haley nominated, Kamu wins veto, not used, Haley wins BBB, Chuk evicted 9-1
Week 6: Yash, HOH, Angela, Dee & Haley nominated, Yash wins veto, not used, Devens used the DPOV on Dee, Kamu up, Angela wins BBB, Kamu evicted 8-1
Week 7: Dee, HOH, Drew, LaTrice & Taylor nominated, LaTrice wins veto, used on self, Mallory up, Drew wins BBB, Mallory evicted 6-2
Week 7: Haley eliminated by a medieval twist
Week 8: Drew, HOH, LaTrice, Taylor & Yash nominated, Yash wins veto, used on self, Devens up, Devens wins BBB, LaTrice evicted 4-2
Week 9: Barrett, HOH, Angela, Dee & Devens nominated, to be continued
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Offline RealityFreakWill

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Re: Weekly Stats of Big Brother 28 (contain spoilers)
« Reply #29 on: September 05, 2026, 08:16:01 PM »
Weekly Stats of Big Brother 28

Week 1: Dee, HOH, Mallory, Taylor & Yash nominated, Mallory wins veto, used on self, Ashley up, Yash wins BBB, Ashley evicted 14-0
Week 2: Devens, HOH, Jason, Lyric & Melody nominated, Devens wins veto, used on Lyric, Rome up, Jason wins BBB, Rome evicted 12-1
Week 3: Kamu, HOH, LaTrice, Lyric & Mallory nominated, Lyric wins veto, used on self, Jason up, Mallory wins BBB, Jason evicted 12-0
Week 4: Haley, HOH, Drew, Melody & Taylor nominated, Taylor wins veto, used on self, Lyric up, Drew wins BBB, Lyric evicted 8-3
Week 5: LaTrice, HOH, Barrett, Chuk & Haley nominated, Kamu wins veto, not used, Haley wins BBB, Chuk evicted 9-1
Week 6: Yash, HOH, Angela, Dee & Haley nominated, Yash wins veto, not used, Devens used the DPOV on Dee, Kamu up, Angela wins BBB, Kamu evicted 8-1
Week 7: Dee, HOH, Drew, LaTrice & Taylor nominated, LaTrice wins veto, used on self, Mallory up, Drew wins BBB, Mallory evicted 6-2
Week 7: Haley eliminated by a medieval twist
Week 8: Drew, HOH, LaTrice, Taylor & Yash nominated, Yash wins veto, used on self, Devens up, Devens wins BBB, LaTrice evicted 4-2
Week 9: Barrett, HOH, Angela, Dee & Devens nominated, Yash wins veto, to be continued
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Offline RealityFreakWill

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Re: Weekly Stats of Big Brother 28 (contain spoilers)
« Reply #30 on: September 07, 2026, 02:30:15 PM »
Weekly Stats of Big Brother 28

Week 1: Dee, HOH, Mallory, Taylor & Yash nominated, Mallory wins veto, used on self, Ashley up, Yash wins BBB, Ashley evicted 14-0
Week 2: Devens, HOH, Jason, Lyric & Melody nominated, Devens wins veto, used on Lyric, Rome up, Jason wins BBB, Rome evicted 12-1
Week 3: Kamu, HOH, LaTrice, Lyric & Mallory nominated, Lyric wins veto, used on self, Jason up, Mallory wins BBB, Jason evicted 12-0
Week 4: Haley, HOH, Drew, Melody & Taylor nominated, Taylor wins veto, used on self, Lyric up, Drew wins BBB, Lyric evicted 8-3
Week 5: LaTrice, HOH, Barrett, Chuk & Haley nominated, Kamu wins veto, not used, Haley wins BBB, Chuk evicted 9-1
Week 6: Yash, HOH, Angela, Dee & Haley nominated, Yash wins veto, not used, Devens used the DPOV on Dee, Kamu up, Angela wins BBB, Kamu evicted 8-1
Week 7: Dee, HOH, Drew, LaTrice & Taylor nominated, LaTrice wins veto, used on self, Mallory up, Drew wins BBB, Mallory evicted 6-2
Week 7: Haley eliminated by a medieval twist
Week 8: Drew, HOH, LaTrice, Taylor & Yash nominated, Yash wins veto, used on self, Devens up, Devens wins BBB, LaTrice evicted 4-2
Week 9: Barrett, HOH, Angela, Dee & Devens nominated, Yash wins veto, not used, to be continued
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Offline RealityFreakWill

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Re: Weekly Stats of Big Brother 28 (contain spoilers)
« Reply #31 on: September 10, 2026, 07:50:43 PM »
Weekly Stats of Big Brother 28

Week 1: Dee, HOH, Mallory, Taylor & Yash nominated, Mallory wins veto, used on self, Ashley up, Yash wins BBB, Ashley evicted 14-0
Week 2: Devens, HOH, Jason, Lyric & Melody nominated, Devens wins veto, used on Lyric, Rome up, Jason wins BBB, Rome evicted 12-1
Week 3: Kamu, HOH, LaTrice, Lyric & Mallory nominated, Lyric wins veto, used on self, Jason up, Mallory wins BBB, Jason evicted 12-0
Week 4: Haley, HOH, Drew, Melody & Taylor nominated, Taylor wins veto, used on self, Lyric up, Drew wins BBB, Lyric evicted 8-3
Week 5: LaTrice, HOH, Barrett, Chuk & Haley nominated, Kamu wins veto, not used, Haley wins BBB, Chuk evicted 9-1
Week 6: Yash, HOH, Angela, Dee & Haley nominated, Yash wins veto, not used, Devens used the DPOV on Dee, Kamu up, Angela wins BBB, Kamu evicted 8-1
Week 7: Dee, HOH, Drew, LaTrice & Taylor nominated, LaTrice wins veto, used on self, Mallory up, Drew wins BBB, Mallory evicted 6-2
Week 7: Haley eliminated by a medieval twist
Week 8: Drew, HOH, LaTrice, Taylor & Yash nominated, Yash wins veto, used on self, Devens up, Devens wins BBB, LaTrice evicted 4-2
Week 9: Barrett, HOH, Angela, Dee & Devens nominated, Yash wins veto, not used, Devens wins BBB, Angela evicted 3-2
Week 10: Yash, HOH, to be continued
« Last Edit: September 11, 2026, 06:00:04 AM by RealityFreakWill »
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Offline RealityFreakWill

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Re: Weekly Stats of Big Brother 28 (contain spoilers)
« Reply #32 on: September 11, 2026, 07:37:25 PM »
Weekly Stats of Big Brother 28

Week 1: Dee, HOH, Mallory, Taylor & Yash nominated, Mallory wins veto, used on self, Ashley up, Yash wins BBB, Ashley evicted 14-0
Week 2: Devens, HOH, Jason, Lyric & Melody nominated, Devens wins veto, used on Lyric, Rome up, Jason wins BBB, Rome evicted 12-1
Week 3: Kamu, HOH, LaTrice, Lyric & Mallory nominated, Lyric wins veto, used on self, Jason up, Mallory wins BBB, Jason evicted 12-0
Week 4: Haley, HOH, Drew, Melody & Taylor nominated, Taylor wins veto, used on self, Lyric up, Drew wins BBB, Lyric evicted 8-3
Week 5: LaTrice, HOH, Barrett, Chuk & Haley nominated, Kamu wins veto, not used, Haley wins BBB, Chuk evicted 9-1
Week 6: Yash, HOH, Angela, Dee & Haley nominated, Yash wins veto, not used, Devens used the DPOV on Dee, Kamu up, Angela wins BBB, Kamu evicted 8-1
Week 7: Dee, HOH, Drew, LaTrice & Taylor nominated, LaTrice wins veto, used on self, Mallory up, Drew wins BBB, Mallory evicted 6-2
Week 7: Haley eliminated by a medieval twist
Week 8: Drew, HOH, LaTrice, Taylor & Yash nominated, Yash wins veto, used on self, Devens up, Devens wins BBB, LaTrice evicted 4-2
Week 9: Barrett, HOH, Angela, Dee & Devens nominated, Yash wins veto, not used, Devens wins BBB, Angela evicted 3-2
Week 10: Yash, HOH, Barrett, Drew & Melody nominated, to be continued
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Offline RealityFreakWill

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Re: Weekly Stats of Big Brother 28 (contain spoilers)
« Reply #33 on: September 13, 2026, 08:01:48 AM »
Weekly Stats of Big Brother 28

Week 1: Dee, HOH, Mallory, Taylor & Yash nominated, Mallory wins veto, used on self, Ashley up, Yash wins BBB, Ashley evicted 14-0
Week 2: Devens, HOH, Jason, Lyric & Melody nominated, Devens wins veto, used on Lyric, Rome up, Jason wins BBB, Rome evicted 12-1
Week 3: Kamu, HOH, LaTrice, Lyric & Mallory nominated, Lyric wins veto, used on self, Jason up, Mallory wins BBB, Jason evicted 12-0
Week 4: Haley, HOH, Drew, Melody & Taylor nominated, Taylor wins veto, used on self, Lyric up, Drew wins BBB, Lyric evicted 8-3
Week 5: LaTrice, HOH, Barrett, Chuk & Haley nominated, Kamu wins veto, not used, Haley wins BBB, Chuk evicted 9-1
Week 6: Yash, HOH, Angela, Dee & Haley nominated, Yash wins veto, not used, Devens used the DPOV on Dee, Kamu up, Angela wins BBB, Kamu evicted 8-1
Week 7: Dee, HOH, Drew, LaTrice & Taylor nominated, LaTrice wins veto, used on self, Mallory up, Drew wins BBB, Mallory evicted 6-2
Week 7: Haley eliminated by a medieval twist
Week 8: Drew, HOH, LaTrice, Taylor & Yash nominated, Yash wins veto, used on self, Devens up, Devens wins BBB, LaTrice evicted 4-2
Week 9: Barrett, HOH, Angela, Dee & Devens nominated, Yash wins veto, not used, Devens wins BBB, Angela evicted 3-2
Week 10: Yash, HOH, Barrett, Drew & Melody nominated, Drew wins veto, to be continued
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Offline RealityFreakWill

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Re: Weekly Stats of Big Brother 28 (contain spoilers)
« Reply #34 on: September 14, 2026, 03:59:42 PM »
Weekly Stats of Big Brother 28

Week 1: Dee, HOH, Mallory, Taylor & Yash nominated, Mallory wins veto, used on self, Ashley up, Yash wins BBB, Ashley evicted 14-0
Week 2: Devens, HOH, Jason, Lyric & Melody nominated, Devens wins veto, used on Lyric, Rome up, Jason wins BBB, Rome evicted 12-1
Week 3: Kamu, HOH, LaTrice, Lyric & Mallory nominated, Lyric wins veto, used on self, Jason up, Mallory wins BBB, Jason evicted 12-0
Week 4: Haley, HOH, Drew, Melody & Taylor nominated, Taylor wins veto, used on self, Lyric up, Drew wins BBB, Lyric evicted 8-3
Week 5: LaTrice, HOH, Barrett, Chuk & Haley nominated, Kamu wins veto, not used, Haley wins BBB, Chuk evicted 9-1
Week 6: Yash, HOH, Angela, Dee & Haley nominated, Yash wins veto, not used, Devens used the DPOV on Dee, Kamu up, Angela wins BBB, Kamu evicted 8-1
Week 7: Dee, HOH, Drew, LaTrice & Taylor nominated, LaTrice wins veto, used on self, Mallory up, Drew wins BBB, Mallory evicted 6-2
Week 7: Haley eliminated by a medieval twist
Week 8: Drew, HOH, LaTrice, Taylor & Yash nominated, Yash wins veto, used on self, Devens up, Devens wins BBB, LaTrice evicted 4-2
Week 9: Barrett, HOH, Angela, Dee & Devens nominated, Yash wins veto, not used, Devens wins BBB, Angela evicted 3-2
Week 10: Yash, HOH, Barrett, Drew & Melody nominated, Drew wins veto, used on self, Taylor up, to be continued
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Offline RealityFreakWill

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Re: Weekly Stats of Big Brother 28 (contain spoilers)
« Reply #35 on: September 17, 2026, 08:47:14 PM »
Weekly Stats of Big Brother 28

Week 1: Dee, HOH, Mallory, Taylor & Yash nominated, Mallory wins veto, used on self, Ashley up, Yash wins BBB, Ashley evicted 14-0
Week 2: Devens, HOH, Jason, Lyric & Melody nominated, Devens wins veto, used on Lyric, Rome up, Jason wins BBB, Rome evicted 12-1
Week 3: Kamu, HOH, LaTrice, Lyric & Mallory nominated, Lyric wins veto, used on self, Jason up, Mallory wins BBB, Jason evicted 12-0
Week 4: Haley, HOH, Drew, Melody & Taylor nominated, Taylor wins veto, used on self, Lyric up, Drew wins BBB, Lyric evicted 8-3
Week 5: LaTrice, HOH, Barrett, Chuk & Haley nominated, Kamu wins veto, not used, Haley wins BBB, Chuk evicted 9-1
Week 6: Yash, HOH, Angela, Dee & Haley nominated, Yash wins veto, not used, Devens used the DPOV on Dee, Kamu up, Angela wins BBB, Kamu evicted 8-1
Week 7: Dee, HOH, Drew, LaTrice & Taylor nominated, LaTrice wins veto, used on self, Mallory up, Drew wins BBB, Mallory evicted 6-2
Week 7: Haley eliminated by a medieval twist
Week 8: Drew, HOH, LaTrice, Taylor & Yash nominated, Yash wins veto, used on self, Devens up, Devens wins BBB, LaTrice evicted 4-2
Week 9: Barrett, HOH, Angela, Dee & Devens nominated, Yash wins veto, not used, Devens wins BBB, Angela evicted 3-2
Week 10: Yash, HOH, Barrett, Drew & Melody nominated, Drew wins veto, used on self, Taylor up, Melody wins BBB, Barrett evicted 3-1
Week 10: Melody HOH, Dee & Devens nominated, Devens wins veto, used on self, Yash up, Yash evicted 2-1
Week 11: Devens, HOH, to be continued
« Last Edit: September 18, 2026, 03:33:51 PM by RealityFreakWill »
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Offline RealityFreakWill

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Re: Weekly Stats of Big Brother 28 (contain spoilers)
« Reply #36 on: September 18, 2026, 10:17:50 PM »
Weekly Stats of Big Brother 28

Week 1: Dee, HOH, Mallory, Taylor & Yash nominated, Mallory wins veto, used on self, Ashley up, Yash wins BBB, Ashley evicted 14-0
Week 2: Devens, HOH, Jason, Lyric & Melody nominated, Devens wins veto, used on Lyric, Rome up, Jason wins BBB, Rome evicted 12-1
Week 3: Kamu, HOH, LaTrice, Lyric & Mallory nominated, Lyric wins veto, used on self, Jason up, Mallory wins BBB, Jason evicted 12-0
Week 4: Haley, HOH, Drew, Melody & Taylor nominated, Taylor wins veto, used on self, Lyric up, Drew wins BBB, Lyric evicted 8-3
Week 5: LaTrice, HOH, Barrett, Chuk & Haley nominated, Kamu wins veto, not used, Haley wins BBB, Chuk evicted 9-1
Week 6: Yash, HOH, Angela, Dee & Haley nominated, Yash wins veto, not used, Devens used the DPOV on Dee, Kamu up, Angela wins BBB, Kamu evicted 8-1
Week 7: Dee, HOH, Drew, LaTrice & Taylor nominated, LaTrice wins veto, used on self, Mallory up, Drew wins BBB, Mallory evicted 6-2
Week 7: Haley eliminated by a medieval twist
Week 8: Drew, HOH, LaTrice, Taylor & Yash nominated, Yash wins veto, used on self, Devens up, Devens wins BBB, LaTrice evicted 4-2
Week 9: Barrett, HOH, Angela, Dee & Devens nominated, Yash wins veto, not used, Devens wins BBB, Angela evicted 3-2
Week 10: Yash, HOH, Barrett, Drew & Melody nominated, Drew wins veto, used on self, Taylor up, Melody wins BBB, Barrett evicted 3-1
Week 10: Melody HOH, Dee & Devens nominated, Devens wins veto, used on self, Yash up, Yash evicted 2-1
Week 11: Devens, HOH. Drew & Melody nominated, to be continued
« Last Edit: September 19, 2026, 03:03:06 PM by RealityFreakWill »
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Offline RealityFreakWill

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Re: Weekly Stats of Big Brother 28 (contain spoilers)
« Reply #37 on: September 19, 2026, 05:18:51 PM »
Weekly Stats of Big Brother 28

Week 1: Dee, HOH, Mallory, Taylor & Yash nominated, Mallory wins veto, used on self, Ashley up, Yash wins BBB, Ashley evicted 14-0
Week 2: Devens, HOH, Jason, Lyric & Melody nominated, Devens wins veto, used on Lyric, Rome up, Jason wins BBB, Rome evicted 12-1
Week 3: Kamu, HOH, LaTrice, Lyric & Mallory nominated, Lyric wins veto, used on self, Jason up, Mallory wins BBB, Jason evicted 12-0
Week 4: Haley, HOH, Drew, Melody & Taylor nominated, Taylor wins veto, used on self, Lyric up, Drew wins BBB, Lyric evicted 8-3
Week 5: LaTrice, HOH, Barrett, Chuk & Haley nominated, Kamu wins veto, not used, Haley wins BBB, Chuk evicted 9-1
Week 6: Yash, HOH, Angela, Dee & Haley nominated, Yash wins veto, not used, Devens used the DPOV on Dee, Kamu up, Angela wins BBB, Kamu evicted 8-1
Week 7: Dee, HOH, Drew, LaTrice & Taylor nominated, LaTrice wins veto, used on self, Mallory up, Drew wins BBB, Mallory evicted 6-2
Week 7: Haley eliminated by a medieval twist
Week 8: Drew, HOH, LaTrice, Taylor & Yash nominated, Yash wins veto, used on self, Devens up, Devens wins BBB, LaTrice evicted 4-2
Week 9: Barrett, HOH, Angela, Dee & Devens nominated, Yash wins veto, not used, Devens wins BBB, Angela evicted 3-2
Week 10: Yash, HOH, Barrett, Drew & Melody nominated, Drew wins veto, used on self, Taylor up, Melody wins BBB, Barrett evicted 3-1
Week 10: Melody HOH, Dee & Devens nominated, Devens wins veto, used on self, Yash up, Yash evicted 2-1
Week 11: Devens, HOH. Drew & Melody nominated, Drew wins veto, to be continued
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Offline RealityFreakWill

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Re: Weekly Stats of Big Brother 28 (contain spoilers)
« Reply #38 on: September 21, 2026, 04:27:08 PM »
Weekly Stats of Big Brother 28

Week 1: Dee, HOH, Mallory, Taylor & Yash nominated, Mallory wins veto, used on self, Ashley up, Yash wins BBB, Ashley evicted 14-0
Week 2: Devens, HOH, Jason, Lyric & Melody nominated, Devens wins veto, used on Lyric, Rome up, Jason wins BBB, Rome evicted 12-1
Week 3: Kamu, HOH, LaTrice, Lyric & Mallory nominated, Lyric wins veto, used on self, Jason up, Mallory wins BBB, Jason evicted 12-0
Week 4: Haley, HOH, Drew, Melody & Taylor nominated, Taylor wins veto, used on self, Lyric up, Drew wins BBB, Lyric evicted 8-3
Week 5: LaTrice, HOH, Barrett, Chuk & Haley nominated, Kamu wins veto, not used, Haley wins BBB, Chuk evicted 9-1
Week 6: Yash, HOH, Angela, Dee & Haley nominated, Yash wins veto, not used, Devens used the DPOV on Dee, Kamu up, Angela wins BBB, Kamu evicted 8-1
Week 7: Dee, HOH, Drew, LaTrice & Taylor nominated, LaTrice wins veto, used on self, Mallory up, Drew wins BBB, Mallory evicted 6-2
Week 7: Haley eliminated by a medieval twist
Week 8: Drew, HOH, LaTrice, Taylor & Yash nominated, Yash wins veto, used on self, Devens up, Devens wins BBB, LaTrice evicted 4-2
Week 9: Barrett, HOH, Angela, Dee & Devens nominated, Yash wins veto, not used, Devens wins BBB, Angela evicted 3-2
Week 10: Yash, HOH, Barrett, Drew & Melody nominated, Drew wins veto, used on self, Taylor up, Melody wins BBB, Barrett evicted 3-1
Week 10: Melody HOH, Dee & Devens nominated, Devens wins veto, used on self, Yash up, Yash evicted 2-1
Week 11: Devens, HOH. Drew & Melody nominated, Drew wins veto, used on self, Taylor up, Melody evicted 2-1
Week 11: Taylor, HOH, to be continued
« Last Edit: September 21, 2026, 06:42:06 PM by RealityFreakWill »
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Re: Weekly Stats of Big Brother 28 (contain spoilers)
« Reply #39 on: September 22, 2026, 08:06:52 AM »
Weekly Stats of Big Brother 28

Week 1: Dee, HOH, Mallory, Taylor & Yash nominated, Mallory wins veto, used on self, Ashley up, Yash wins BBB, Ashley evicted 14-0
Week 2: Devens, HOH, Jason, Lyric & Melody nominated, Devens wins veto, used on Lyric, Rome up, Jason wins BBB, Rome evicted 12-1
Week 3: Kamu, HOH, LaTrice, Lyric & Mallory nominated, Lyric wins veto, used on self, Jason up, Mallory wins BBB, Jason evicted 12-0
Week 4: Haley, HOH, Drew, Melody & Taylor nominated, Taylor wins veto, used on self, Lyric up, Drew wins BBB, Lyric evicted 8-3
Week 5: LaTrice, HOH, Barrett, Chuk & Haley nominated, Kamu wins veto, not used, Haley wins BBB, Chuk evicted 9-1
Week 6: Yash, HOH, Angela, Dee & Haley nominated, Yash wins veto, not used, Devens used the DPOV on Dee, Kamu up, Angela wins BBB, Kamu evicted 8-1
Week 7: Dee, HOH, Drew, LaTrice & Taylor nominated, LaTrice wins veto, used on self, Mallory up, Drew wins BBB, Mallory evicted 6-2
Week 7: Haley eliminated by a medieval twist
Week 8: Drew, HOH, LaTrice, Taylor & Yash nominated, Yash wins veto, used on self, Devens up, Devens wins BBB, LaTrice evicted 4-2
Week 9: Barrett, HOH, Angela, Dee & Devens nominated, Yash wins veto, not used, Devens wins BBB, Angela evicted 3-2
Week 10: Yash, HOH, Barrett, Drew & Melody nominated, Drew wins veto, used on self, Taylor up, Melody wins BBB, Barrett evicted 3-1
Week 10: Melody HOH, Dee & Devens nominated, Devens wins veto, used on self, Yash up, Yash evicted 2-1
Week 11: Devens, HOH, Drew & Melody nominated, Drew wins veto, used on self, Taylor up, Melody evicted 2-1
Week 11: Taylor, HOH, Dee & Drew nominated, to be continued
« Last Edit: September 22, 2026, 02:32:25 PM by RealityFreakWill »
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Offline RealityFreakWill

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Re: Weekly Stats of Big Brother 28 (contain spoilers)
« Reply #40 on: September 22, 2026, 04:21:10 PM »
Weekly Stats of Big Brother 28

Week 1: Dee, HOH, Mallory, Taylor & Yash nominated, Mallory wins veto, used on self, Ashley up, Yash wins BBB, Ashley evicted 14-0
Week 2: Devens, HOH, Jason, Lyric & Melody nominated, Devens wins veto, used on Lyric, Rome up, Jason wins BBB, Rome evicted 12-1
Week 3: Kamu, HOH, LaTrice, Lyric & Mallory nominated, Lyric wins veto, used on self, Jason up, Mallory wins BBB, Jason evicted 12-0
Week 4: Haley, HOH, Drew, Melody & Taylor nominated, Taylor wins veto, used on self, Lyric up, Drew wins BBB, Lyric evicted 8-3
Week 5: LaTrice, HOH, Barrett, Chuk & Haley nominated, Kamu wins veto, not used, Haley wins BBB, Chuk evicted 9-1
Week 6: Yash, HOH, Angela, Dee & Haley nominated, Yash wins veto, not used, Devens used the DPOV on Dee, Kamu up, Angela wins BBB, Kamu evicted 8-1
Week 7: Dee, HOH, Drew, LaTrice & Taylor nominated, LaTrice wins veto, used on self, Mallory up, Drew wins BBB, Mallory evicted 6-2
Week 7: Haley eliminated by a medieval twist
Week 8: Drew, HOH, LaTrice, Taylor & Yash nominated, Yash wins veto, used on self, Devens up, Devens wins BBB, LaTrice evicted 4-2
Week 9: Barrett, HOH, Angela, Dee & Devens nominated, Yash wins veto, not used, Devens wins BBB, Angela evicted 3-2
Week 10: Yash, HOH, Barrett, Drew & Melody nominated, Drew wins veto, used on self, Taylor up, Melody wins BBB, Barrett evicted 3-1
Week 10: Melody HOH, Dee & Devens nominated, Devens wins veto, used on self, Yash up, Yash evicted 2-1
Week 11: Devens, HOH, Drew & Melody nominated, Drew wins veto, used on self, Taylor up, Melody evicted 2-1
Week 11: Taylor, HOH, Dee & Drew nominated, Drew wins veto, to be continued
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Offline RealityFreakWill

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Re: Weekly Stats of Big Brother 28 (contain spoilers)
« Reply #41 on: Yesterday at 08:50:34 PM »
Weekly Stats of Big Brother 28

Week 1: Dee, HOH, Mallory, Taylor & Yash nominated, Mallory wins veto, used on self, Ashley up, Yash wins BBB, Ashley evicted 14-0
Week 2: Devens, HOH, Jason, Lyric & Melody nominated, Devens wins veto, used on Lyric, Rome up, Jason wins BBB, Rome evicted 12-1
Week 3: Kamu, HOH, LaTrice, Lyric & Mallory nominated, Lyric wins veto, used on self, Jason up, Mallory wins BBB, Jason evicted 12-0
Week 4: Haley, HOH, Drew, Melody & Taylor nominated, Taylor wins veto, used on self, Lyric up, Drew wins BBB, Lyric evicted 8-3
Week 5: LaTrice, HOH, Barrett, Chuk & Haley nominated, Kamu wins veto, not used, Haley wins BBB, Chuk evicted 9-1
Week 6: Yash, HOH, Angela, Dee & Haley nominated, Yash wins veto, not used, Devens used the DPOV on Dee, Kamu up, Angela wins BBB, Kamu evicted 8-1
Week 7: Dee, HOH, Drew, LaTrice & Taylor nominated, LaTrice wins veto, used on self, Mallory up, Drew wins BBB, Mallory evicted 6-2
Week 7: Haley eliminated by a medieval twist
Week 8: Drew, HOH, LaTrice, Taylor & Yash nominated, Yash wins veto, used on self, Devens up, Devens wins BBB, LaTrice evicted 4-2
Week 9: Barrett, HOH, Angela, Dee & Devens nominated, Yash wins veto, not used, Devens wins BBB, Angela evicted 3-2
Week 10: Yash, HOH, Barrett, Drew & Melody nominated, Drew wins veto, used on self, Taylor up, Melody wins BBB, Barrett evicted 3-1
Week 10: Melody HOH, Dee & Devens nominated, Devens wins veto, used on self, Yash up, Yash evicted 2-1
Week 11: Devens, HOH, Drew & Melody nominated, Drew wins veto, used on self, Taylor up, Melody evicted 2-1
Week 11: Taylor, HOH, Dee & Drew nominated, Drew wins veto, used on self, Devens up, Dee evicted 1-0
Week 12: Taylor, HOH pt 1, HOH pt 2 TBD
« Last Edit: Today at 07:55:42 AM by RealityFreakWill »
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Offline RealityFreakWill

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Re: Weekly Stats of Big Brother 28 (contain spoilers)
« Reply #42 on: Today at 05:25:09 PM »
Weekly Stats of Big Brother 28

Week 1: Dee, HOH, Mallory, Taylor & Yash nominated, Mallory wins veto, used on self, Ashley up, Yash wins BBB, Ashley evicted 14-0
Week 2: Devens, HOH, Jason, Lyric & Melody nominated, Devens wins veto, used on Lyric, Rome up, Jason wins BBB, Rome evicted 12-1
Week 3: Kamu, HOH, LaTrice, Lyric & Mallory nominated, Lyric wins veto, used on self, Jason up, Mallory wins BBB, Jason evicted 12-0
Week 4: Haley, HOH, Drew, Melody & Taylor nominated, Taylor wins veto, used on self, Lyric up, Drew wins BBB, Lyric evicted 8-3
Week 5: LaTrice, HOH, Barrett, Chuk & Haley nominated, Kamu wins veto, not used, Haley wins BBB, Chuk evicted 9-1
Week 6: Yash, HOH, Angela, Dee & Haley nominated, Yash wins veto, not used, Devens used the DPOV on Dee, Kamu up, Angela wins BBB, Kamu evicted 8-1
Week 7: Dee, HOH, Drew, LaTrice & Taylor nominated, LaTrice wins veto, used on self, Mallory up, Drew wins BBB, Mallory evicted 6-2
Week 7: Haley eliminated by a medieval twist
Week 8: Drew, HOH, LaTrice, Taylor & Yash nominated, Yash wins veto, used on self, Devens up, Devens wins BBB, LaTrice evicted 4-2
Week 9: Barrett, HOH, Angela, Dee & Devens nominated, Yash wins veto, not used, Devens wins BBB, Angela evicted 3-2
Week 10: Yash, HOH, Barrett, Drew & Melody nominated, Drew wins veto, used on self, Taylor up, Melody wins BBB, Barrett evicted 3-1
Week 10: Melody HOH, Dee & Devens nominated, Devens wins veto, used on self, Yash up, Yash evicted 2-1
Week 11: Devens, HOH, Drew & Melody nominated, Drew wins veto, used on self, Taylor up, Melody evicted 2-1
Week 11: Taylor, HOH, Dee & Drew nominated, Drew wins veto, used on self, Devens up, Dee evicted 1-0
Week 12: Taylor, HOH pt 1, Devens,HOH pt 2, HOH pt 3 TBD
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