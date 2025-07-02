« previous next »
Weekly Stats of Big Brother 27 (contain spoilers)

Weekly Stats of Big Brother 27 (contain spoilers)
July 02, 2025, 12:08:17 PM
Re: Weekly Stats of Big Brother 27 (contain spoilers)
Reply #1 on: July 18, 2025, 06:49:02 AM
Re: Weekly Stats of Big Brother 27 (contain spoilers)
Reply #2 on: July 18, 2025, 07:19:51 PM

Re: Weekly Stats of Big Brother 27 (contain spoilers)
Reply #3 on: July 19, 2025, 05:47:14 PM
Re: Weekly Stats of Big Brother 27 (contain spoilers)
Reply #4 on: July 21, 2025, 03:13:51 PM
Re: Weekly Stats of Big Brother 27 (contain spoilers)
Reply #5 on: July 24, 2025, 07:50:36 PM
Re: Weekly Stats of Big Brother 27 (contain spoilers)
Reply #6 on: July 25, 2025, 07:06:48 AM
Re: Weekly Stats of Big Brother 27 (contain spoilers)
Reply #7 on: July 25, 2025, 06:29:31 PM
Re: Weekly Stats of Big Brother 27 (contain spoilers)
Reply #8 on: July 26, 2025, 07:29:11 PM
Re: Weekly Stats of Big Brother 27 (contain spoilers)
Reply #9 on: July 28, 2025, 02:37:22 PM
Re: Weekly Stats of Big Brother 27 (contain spoilers)
Reply #10 on: July 31, 2025, 07:50:52 PM
Re: Weekly Stats of Big Brother 27 (contain spoilers)
Reply #11 on: August 01, 2025, 09:57:26 AM
Re: Weekly Stats of Big Brother 27 (contain spoilers)
Reply #12 on: August 01, 2025, 09:37:25 PM
Re: Weekly Stats of Big Brother 27 (contain spoilers)
Reply #13 on: August 02, 2025, 04:55:24 PM
Re: Weekly Stats of Big Brother 27 (contain spoilers)
Reply #14 on: August 04, 2025, 01:14:13 PM
Re: Weekly Stats of Big Brother 27 (contain spoilers)
Reply #15 on: August 07, 2025, 07:51:02 PM
Re: Weekly Stats of Big Brother 27 (contain spoilers)
Reply #16 on: August 08, 2025, 05:15:45 PM
Re: Weekly Stats of Big Brother 27 (contain spoilers)
Reply #17 on: Yesterday at 05:20:26 PM
Weekly Stats of Big Brother 27

Week 1: Vince, HOH, Amy, Ashley & Zae nominated, Ashley wins veto, used on self, Kelley up, Kelley wins BBB, Zae evicted 9-5
Week 2: Jimmy, HOH, Adrian, Keanu & Kelley nominated, Keanu wins veto, used on self, Amy up, Kelley wins veto power, used on self, Will up, Adrian wins BBB, Amy evicted 13-0
Week 3: Lauren, HOH, Keanu, Kelley & Will nominated, Keanu wins veto, used on self, Adrian up, Kelley wins BBB, Adrian evicted 8-4
Week 4: Mickey, HOH, Keanu, Kelley & Rylie nominated, Keanu wins veto, used on self, Jimmy up, Rylie wins BBB, Jimmy evicted 9-2
Week 5: Ava, HOH, Keanu, Vince & Zach nominated, Katherine wins veto, to be continued
