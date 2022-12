OUTSTANDING SPECIAL EFFECTS COSTUMES, HAIR AND MAKEUP The Quest (Disney+) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ OUTSTANDING SPECIAL EFFECTS COSTUMES, MAKEUP AND HAIRSTYLING FOR A LIVE ACTION PROGRAM WINNER: “The Quest” (Disney+) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

WINNER OF 3 EMMYS!! OUTSTANDING DIRECTING FOR A MULTIPLE-CAMERA PROGRAM The Quest (Disney+) Directors: Jack Cannon, Harold Cronk, Elise Doganieri, Bertram van Munster ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ OUTSTANDING SPECIAL EFFECTS COSTUMES, HAIR AND MAKEUP The Quest (Disney+) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ OUTSTANDING SPECIAL EFFECTS COSTUMES, MAKEUP AND HAIRSTYLING FOR A LIVE ACTION PROGRAM WINNER: “The Quest” (Disney+) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~