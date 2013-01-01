WINNER OF 3 EMMYS!!
OUTSTANDING DIRECTING FOR A MULTIPLE-CAMERA PROGRAM
The Quest (Disney+)
Directors: Jack Cannon, Harold Cronk, Elise Doganieri, Bertram van Munster
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OUTSTANDING SPECIAL EFFECTS COSTUMES, HAIR AND MAKEUP
The Quest (Disney+)
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OUTSTANDING SPECIAL EFFECTS COSTUMES, MAKEUP AND HAIRSTYLING FOR A LIVE ACTION PROGRAM
WINNER: The Quest (Disney+)
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