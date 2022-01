1) NERDTAINMENT (Recording Time: 36:10)2) Tribal Council Blog / ReRACEables Podcast (Recording Time: 38:18)3) The Reality Guys (Recording Time: 20:14)4) Angelcake Entertainment (Recording Time: 14:47)5) Holderness Family Vlogs (Recording Time: 1:10:14)6) Once Upon An Island (Recording Time: 58:41)7) Lulu Lala (Recording Time: 14:14)Survivor Gumball (Recording Time: 16:52)9) The Nullified Take (Recording Time: 1:05:39)10) RobHasAPodcast (Recording Time: 1:31:50)11) Reality Realnessss (Recording Time: 1:03:56)12) Silent Podcasts (Recording Time: 1:04:28)13) The Amazing Race with Jack and Cyndi (Recording Time: 24:48)14) The Pitstop Podcast w/ Dusty & Cayla (Recording Time: 39:28)15) The CUP of Reality (Recording Time: 1:06:46)16) Live Reality Games (Recording Time: 43:15)17) Natalia & Arun (Recording Time: 19:17)18) Racers Recap (Recording Time:19) ThePitStop (Recording Time: 1:00:53)20) Woodwir Cinema (Recording Time: 12:08)21) JennScott TV (Recording Time: 24:51)22) Pavement Road Productions (Recording Time: )23) Amazing Reviews a.k.a. Hurls and Calbert (Recording Time: )LENGTH OF RECAP PODCASTS FOR LEG 412:0814:1414:4716:5219:1720:1424:4824:5136:1038:1839:2843:1558:411:00:531:03:561:04:281:05:391:06:461:10:141:31:50SEPARATE EXIT INTERVIEWS1) Nerdtainment2) RobHasAPodcast3) Lulu Lala (Anthony & Spencer Interview)4) Lulu Lala (Taylor & Isaiah Interview)5) Lulu Lala (Sam & Connie Interview)6) Lulu Lala (Arun & Natalia Interview)CURRENT STANDINGS:TARstorian/Me. 34.5 pts.Racers Recap. 32 pts.Nerdtainment. 28 pts.Holdernesss Family Vlog. 27 pts.The Pit Stop. 25 pts.RobHasaPodcast. 23 pts.The Nullified Take. 18 pts.Amazing Armchair Race. 17 pts.Silent Podcasts. 14 pts.The Reality Guys. 14 pts.Lulu LaLa. 13 pts.Reality Realnes. 13 pts.Angelcake Entertainment 11 pts.Tribal Council Blog (ReRACEables). 9 pts.Live Reality Games. 8 pts.Two and a Half Brains. 7 pts.The CUP of Reality. 5 pts.Once Upon An Island. 5 pts.CJUneditedPodcast. 1 pt.Jenn Scott TV. 1 pt.