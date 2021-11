WEEK SEVEN DANCING SCOREBOARD



QUEEN NIGHT



ROUND ONE: ORIGINAL DANCE



Amanda & Alan

Jive 8 8 8 9 33



Olivia & Val

Quickstep 10 8 10 10 38



Iman & Daniella

Paso Doble 9 7 8 8 32



Jimmie & Emma

Viennese Waltz 9 9 10 10 38



The Miz & Witney

Foxtrot 8 8 8 8 32



JoJo & Jenna

Tango 10 9 10 10 39



Suni & Sasha

Paso Doble 8 8 8 9 33



Cody & Cheryl

Foxtrot 8 8 9 9 34



Melora & Artem

Foxtrot 9 9 9 9 36



ROUND TWO: RELAY DANCE



JIVE



The Miz & Witney 0 points



Iman & Daniella 2 points



Cody & Cheryl 2 points



FOXTROT



JoJo & Jenna 0 points



Olivia & Val 4 points



Jimmie & Emma 0 points



VIENNESE WALTZ



Amanda & Alan 1 point



Suni & Sasha 1 point



Melora & Artem 2 points



ELIMINATION



Mike "The Miz" Mizanan & Witney Carson were eliminated from the competition!