WEEK FOUR DANCING SCOREBOARD NIGHT ONE



DISNEY HEROES NIGHT



JoJo & Jenna

Viennese Waltz 9 8 9 9 35



Melanie & Gleb

Jazz 7 8 8 8 31



Matt & Lindsay

Quickstep 6 6 7 7 26



Jimmie & Emma

Paso Doble 8 7 8 7 30



Amanda & Alan

Rumba 8 8 8 8 32



Olivia & Val

Samba 8 9 9 9 35



The Miz & Witney

Quickstep 8 7 8 8 31



Kenya & Brandon

Contemporary 7 7 8 7 29



Brian & Sharna

Waltz 6 6 7 6 25



Suni & Sasha

Salsa 8 8 9 8 33



Melora & Artem

Quickstep 9 9 9 9 36



Cody & Cheryl

Jive 7 6 7 7 27



Iman & Daniella

Foxtrot 8 6 8 8 30



Mickey's Dance Challenge



The judges awarded two extra points to Jimmie & Emma for having the best performance incorporating the challenge in their dance performance tonight and now has a score of 32.



Nobody got eliminated tonight. Tomorrow night is Disney Villains Night.