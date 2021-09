Celeste Muriega & Maxi Diorio vs. José María "Pachu" Peña & Florencia Díaz

Florencia Vigna & Facundo Mazzei vs. Rocío Marengo & Ignacio Pérez Cortés

Julieta Nair Calvo & Gonzalo Gerber vs. Lizardo Ponce & Josefina Oriozabala

Candela Ruggeri & Nicolás Fleitas vs. Lionel Ferro & Camila Lonigro vs. Viviana Saccone & Ernesto Díaz

Rodrigo Tapari & Sol Beatriz vs. Luciana Salazar & Jorge Moliniers

Agustín Sierra & Fiorella Giménez vs. Mario Guerci & Soledad Bayona

Noelia Marzol & Jonathan Lazarte vs. Karina "La Princesita" Tejeda & Rafael Muñiz

These are the pairings for the Superduel: