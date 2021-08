List of guests for this challenge:



Mariela "La Chipi" Anchipi & Nicolás Schell + Dan Breitman

Julieta Nair Calvo & Gonzalo Gerber + Federico Salles

Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk & Bárbara Silenzi + Martín Baclini

Lionel Ferro & Camila Lonigro + Mica Viciconte

Mario Guerci & Soledad Bayona + Rodrigo Noya

Sofía "Jujuy" Jiménez & Ignacio Saraceni + Martín Salwe

Ángela Leiva & Jonathan Lazarte + Fran Caivano

Rocío Marengo & Ignacio Pérez Cortés + Graciela Paganini

Celeste Muriega & Maxi Diorio + Adabel Guerrero

José María "Pachu" Peña & Florencia Díaz + Nazareno Mottola

Lizardo Ponce & Josefina Oriozabala + Cinthia Fernández

Ariel Puchetta & Sofía Cerruto + Flor Marcasoli

Candela Ruggeri & Nicolás Fleitas + Alicia Ceballos

Viviana Saccone & Ernesto Díaz + Diego Ramos

Luciana Salazar & Jorge Moliniers + Mariano Martínez

Agustín Sierra & Fiorella Giménez + Maitena Cuki

Rodrigo Tapari & Sol Beatriz + Tyago Griffo

Karina "La Princesita" Tejeda & Rafael Muñiz + Monica Cuello

Florencia Vigna & Facundo Mazzei + Omar Mazzei



About this list, the majority of the guest dancers are familiar for those who have been following all the DFAD and SFAD boards in the past years. But there are a few new names:Maitena Cuki is a child that has became an Instagram sensation through her dancing videos.Graciela Paganini is Rocío Marengo's mom.Alicia Ceballos is Candela Ruggeri's grandmother and a dance teacher.Martín Salwe is a journalist and friend of Sofía "Jujuy" Jiménez.Monica Cuello is Karina Tejeda's mom.