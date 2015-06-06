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Author Topic: Favourite and Least Favourite Team from Each Season  (Read 14642 times)

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Offline Jobby

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Re: Favourite and Least Favourite Team from Each Season
« Reply #50 on: June 06, 2015, 10:27:30 AM »
but just like Abbie and Ryan, they broke up so... the likely chance of seeing them again is like hoping they would be a JVJ. But they don't really have any fans out there tbh. And I think they have so much more Unfinished Business and Allstars quality as compared to you know, John and Jessica or Amanda and Kris -_-
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Wadsy591

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Re: Favourite and Least Favourite Team from Each Season
« Reply #51 on: July 27, 2015, 06:30:44 PM »
Fav/Least Fav

1: Rob & Brennan/Lenny & Karyn
2: Oswald & Danny/Tara & Wil
3: John Vito & Jill/Aaron & Aarianne
4: Jon & Al/Kelly & Jon
5: Brandon & Nicole/Alison & Donny
6: Lori & Bolo/Freddy & Kendra
7: Meredith & Gretchen/Ray & Deana
8: Gaghans/Weavers
9: BJ & Tyler/Lisa & Joni
10: Tyler & James/Lyn & Karlyn
11: Oswald & Danny/Dustin & Kandace
12: Ronald & Christina/Nathan & Jennifer
13: Toni & Dallas/Ken & Tina
14: Amanda & Kris/Kisha & Jen
15: Flight Time & Big Easy/Sam & Dan
16: Jet & Cord/Carol & Brandy
17: Brook & Claire/Nick & Vicki
18: Zev & Justin/Jamie & Cara
19: Andy & Tommy/Ernie & Cindy
20: Bopper & Mark/Brenden & Rachel
21: Chippendales/Gary & Wil
22: Bates & Anthony/Mona & Beth
23: Leo & Jamal/Tim & Marie
24: Jet & Cord/Connor & Jonathan
25: Misti & Jim/Kym & Ali
26: Jeff & Jackie/Burgen & Kurt
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Offline NMC

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Re: Favourite and Least Favourite Team from Each Season
« Reply #52 on: July 28, 2015, 12:40:08 PM »
Quote from: Wadsy591 on July 27, 2015, 06:30:44 PM
Fav/Least Fav
24: Jet & Cord/Connor & Jonathan

Don't you mean Dave?  :lol:
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.... The World is Waiting! ....

Offline G.B.

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Re: Favourite and Least Favourite Team from Each Season
« Reply #53 on: July 28, 2015, 03:47:38 PM »
Wadsy591 I love how so much of that list is near identical to me and suggests that we would get along like best friends, except that your least favourite in 11 is my favourite team of all time! :funny: The universe likes to be funny, doesn't it?

But to each their own of course, I ain't hating.
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Offline RachelLeVega

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Re: Favourite and Least Favourite Team from Each Season
« Reply #54 on: July 29, 2015, 03:40:05 PM »
Faves/Leasts (based on entire team)

1 = Dave & Margaretta/Kim & Leslie
2 = Oswald & Danny/Tara & Wil
3 = John Vito & Jill/Aaron & Arianne
4 = Kelly & Jon/Amanda & Chris
5 = Charla & Mirna/Marshall & Lance
6 = Gus & Hera/Can I pick more than three?...
7 = Meredith & Gretchen/Ray & Deana
8 = Gaghans/Paolos
9 = Wanda & Desiree/Joseph & Monica
10 = Dustin & Kandice/Peter & Sarah
11 = Charla & Mirna/Eric & Danielle
12 = Nicolas & Don/Nathan & Jennifer
13 = Dandrew/Kelly & Christy
14 = Kisha & Jen/Mark & Michael
15 = Zev & Justin/Brian & Ericka
16 = Jet & Cord/Carol & Brandy
17 = Brook & Claire/Nick & Vicki
18 = Gary & Mallory/Kynt & Vyxsin
19 = Bill & Cathi/Ernie & Cindy
20 = Bopper & Mark/Brendon & Rachel
21 = Ja(y)mes/Gary & Will
22 = Chuck & Wynona/Joey & Meghan
23 = Jason & Amy/Travis & Nicole
24 = ...:wtf:...
25 = Adam & Bethany/Lisa & Michelle
26 = Mike & Rochelle/Jelani & Jenny
« Last Edit: August 26, 2015, 06:23:46 PM by RachelLeVega »
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<3 Family, friends, food, freedom...FULFILLED <3
Countries "raced": Greece (2019), Italy (2017), Switzerland (2017), Taiwan (2016)

Offline Hooky

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Re: Favourite and Least Favourite Team from Each Season
« Reply #55 on: August 24, 2015, 08:04:50 PM »
Oh, this will be fun!

S1: No strong feelings one way or another.
S3: Ken & Gerard (Fun, lighthearted, entertaining) / Andre & Damon (Boring)
S4: No favorites / Russell & Cindy (This team had a lousy relationship.)
S5: Linda & Karen (Dark horse team of their season) / Alison & Donny (Big Brother team and horrid relationship? Ew.)
S6: Lena & Kristy (Strong team, could have been first female team to win) / Meredith & Maria (Incredibly slow and uncompetitive)
S7: Meredith & Gretchen (Dark horse older couple) / Ron & Kelly (Bland, troubled relationship team)
S9: BJ & Tyler (Fun, funny, and entertaining) / Joseph & Monica (Anything but those things)
S10: Dustin & Kandice (Positive and competitive) / Lyn & Karlyn (Karlyn was angry at just about everything in the world)
S11: Oswald & Danny (Fun, entertaining, and mostly good-spirited) / David & Mary (Tried way too hard to be a strong team but lacked the skill and sense required)
S12: Ronald & Christina (Fun to watch their relationship grow) / Shana & Jennifer (Fake, mean, and in many ways the opposite)
S13: Mark & Bill (Smart, entertaining, great attitudes) / Nick & Starr (Frustratingly dominant and manipulative)
S14: Amanda & Kris (Robbed) / Margie & Luke (Robbers)
S15: Zev & Justin (Robbed) / Sam & Dan (Just irritating to watch)
S16: Steve & Allie (One of the few authentically nice teams in this season) / Louie & Michael (Took waaaay too much offense at Joe & Heidi)
S17: Connor & Jonathan (Could have been the next BJ & Tyler - or something similar) / Katie & Rachel (Too cutthroat and no personality)

To be continued...
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Offline Theo

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Re: Favourite and Least Favourite Team from Each Season
« Reply #56 on: August 24, 2015, 08:38:23 PM »
Favs / Least Favs

TAR US
S1: Haven't watched
S2: Only watched the later legs. Favorite: Tara & Will - Oswald & Danny / no one?
S3: Teri & Ian / Ken & Gerard (lol sorry I was lame back then)
S4: Millie & Chuck / Reichen & Chip
S5: Bowling Moms / Marshall & Lance
S6: Gus & Hera / Jonathan & Victoria (obviously)
S7: Meredith & Gretchen / Ray & Deana
S8: Haven't watched
S9: Fran & Barry - Wanda & Desiree / Eric & Jeremy (lol, I like BJ & Tyler, sorry guys)
S10: Lyn & Karlyn / Rob & Kimberly - Peter & Sarah
S11: Charla & Mirna - Oswald & Danny / Danielle & Eric
S12: Ron & Christina / Ari & Staella
S13: Kelly & Christy / Dandrew
S14: Margie & Luke / Kisha & Jen
S15: Brian & Erika / Globetrotters
S16: Steve & Allie / Louie & Michael
S17: Brook & Claire - Gary & Mallory / Katie & Rachel
S18: Gary & Mallory - Ron & Christina / Zev & Justin
S19: Bill & Cathi / no one?
S20: Brendon & Rachel - Dave & Cherie - Bopper & Mark - Nary & Jamie / everyone else
S21: Natalie & Nadiya / Caitlyn & Brittany
S22: Chuck & Wynona / Joey & Meghan
S23: Tim & Marie - Nicky & Kim / Leo & Jamal
S24: Leo & Jamal - Brenchel - Caroline & Jennifer / Dave & Connor
S25: Shelley & Nici / Keith & Whitney
S26: Blair & Hayley / Bergen & Kurt - Laura & Tyler

TAR AUS
S1: Matt & Tom (sorry, Ikr? I told you I was lame) - Sam & Renae / Jeff & Luke
S2: Lucy & Emilia / Paul & Steve
S3: Emily & Jono / John & Murray

TAR Canada
S1: Vanessa & Celina - Jet & Dave / no one? (good job TAR Canada)
S2: everyone / Pierre & Michel
S3: Simi & Ope - Neil & Kristin - Brent & Sean - Nic & Sabrina / Gino & Jesse
« Last Edit: August 24, 2015, 08:49:10 PM by Theo »
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TAR Jeopardy Revival: here

Offline Platrium

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Re: Favourite and Least Favourite Team from Each Season
« Reply #57 on: December 24, 2015, 05:42:16 AM »
TAR27: Ernest & Jin (Runner-up: Cindy & Rick) || Kelly & Shevonne
TARAus3: Carla & Hereni (Runner-up: Daniel & Ryan) || John & Murray
« Last Edit: December 24, 2015, 07:36:39 PM by Platrium »
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Offline RaceUntilWeDie

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Re: Favourite and Least Favourite Team from Each Season
« Reply #58 on: December 24, 2015, 12:30:47 PM »
Quote from: Platrium on December 24, 2015, 05:42:16 AM
TARAus3: Ernest & Jin (Runner-up: Cindy & Rick) || Kelly & Shevonne
TAR27: Carla & Hereni (Runner-up: Daniel & Ryan) || John & Murray
??? ??? :lol:
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Offline Lemontail

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Re: Favourite and Least Favourite Team from Each Season
« Reply #59 on: December 24, 2015, 04:46:29 PM »
Quote from: RaceUntilWeDie on December 24, 2015, 12:30:47 PM
Quote from: Platrium on December 24, 2015, 05:42:16 AM
TARAus3: Ernest & Jin (Runner-up: Cindy & Rick) || Kelly & Shevonne
TAR27: Carla & Hereni (Runner-up: Daniel & Ryan) || John & Murray
??? ??? :lol:

You mixed them up.
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"I will not not be rich" - Renata Klein on Big Little Lies

Offline Platrium

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Re: Favourite and Least Favourite Team from Each Season
« Reply #60 on: December 24, 2015, 07:38:21 PM »
Quote from: TAR456 on December 24, 2015, 04:46:29 PM
Quote from: RaceUntilWeDie on December 24, 2015, 12:30:47 PM
Quote from: Platrium on December 24, 2015, 05:42:16 AM
TARAus3: Ernest & Jin (Runner-up: Cindy & Rick) || Kelly & Shevonne
TAR27: Carla & Hereni (Runner-up: Daniel & Ryan) || John & Murray
??? ??? :lol:

You mixed them up.
:cmaslol :cmas50 :lol3:
Fixed it. :reindeer
Why do I keep making errors with these posts? :funny:
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Offline NancyandEmilyfan

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Re: Favourite and Least Favourite Team from Each Season
« Reply #61 on: August 19, 2017, 06:05:39 PM »
My faves to least faves from seasons I saw

TAR 1

Fave: Nancy and Emily
Least fave: Frank and Margarita

TAR 3

Fave: Terri and Ian
Least fave: Aaron and Arriane

TAR 4

Fave: None
Least fave: All of them

TAR 7

Fave: Merideth and Gretchen
Least fave: Susan and Patrick

TAR 8

This season stunk so yeah

TAR 9

Fave: Fran and Barry
Least fave: Eric and Jeremy

TAR 10

Fave: David and Mary
Least fave: Either Peter and Sarah or Dustin and Kandace(they're both terrible to watch)

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Offline Hubickichibi

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Re: Favourite and Least Favourite Team from Each Season
« Reply #62 on: June 16, 2019, 09:12:39 AM »
S31 Favourite Team: Ty-Korey and Team Fun
       Least Favourite Team: rachel
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Swarm stupidity

Offline Hooky

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Re: Favourite and Least Favourite Team from Each Season
« Reply #63 on: June 22, 2019, 10:21:02 PM »
A few more:
TAR 19: Bill & Cathi (I loved rooting for them even though I knew they weren't going to make it) / Ernie & Cindy (didn't like them, but didn't dislike them either)
TAR 20: Bopper & Mark (What's not to like?) / Vanessa & Ralph (Yes, Vanessa could be witty at times, but also was mean for no good reason)
TAR 21: Still watching, can't comment yet, but I feel SO bad for James & Abba. Just finished watching Leg 8.
TAR 22: Dave & Connor (Felt so bad for them when they got eliminated) / Joey & Meghan (Can't stand them. Beyond irritating.)
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Offline Wadsy

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Re: Favourite and Least Favourite Team from Each Season
« Reply #64 on: Today at 02:58:40 PM »
1: Kevin & Drew/Lenny & Karyn
2: Oswald & Danny/Tara & Wil
3: Flo & Zach/Aaron & Aarianne
4: Jon & Al/Kelly & Jon
5: Linda & Karen/Marshal & Lance
6: Lori & Bolo/Meredith & Maria
7: Meredith & Gretchen/Ray & Deana
8: Gaghan Family/Linz Family
9: Fran & Barry/Eric & Jeremy
10: Erwin & Godwin/Lyn & Karlyn
11: Oswald & Danny/Dustin & Kandice
12: Kynt & Vyxsin/Nathan & Jennifer
13: Toni & Dallas/Nick & Starr
14: Mel & Mike/Mark & Michael
15: Flight Time & Big Easy/Sam & Dan
16: Jet & Cord/Carol & Brandy
17: Brook & Claire/Nick & Vicki
18: Zev & Justin/Kisha & Jen
19: Jeremy & Sandy/Justin & Jennifer
20: Bopper & Mark/Brendon & Rachel
21: James & Jaymes/Natalie & Nadiya
22: Bates & Anthony/Moana & Beth
23: Leo & Jamal/Tim & Marie
24: Jet & Cord/Brendon & Rachel
25: Misti & Jim/Keith & Whitney
26: Jeff & Jackie/Bergen & Kurt
27: Tiffany & Krista/Justin & Diana
28: Tyler & Korey/Dana & Matt
29: Becca & Floyd/Shamir & Sara
30: Henry & Evan/Cody & Jessica
31: Colin & Christie/Corrine & Eliza
32: Eswar & Aparna/Will & James
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Wadsy
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