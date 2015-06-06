Faves/Leasts (based on entire team)
1 = Dave & Margaretta/Kim & Leslie
2 = Oswald & Danny/Tara & Wil
3 = John Vito & Jill/Aaron & Arianne
4 = Kelly & Jon/Amanda & Chris
5 = Charla & Mirna/Marshall & Lance
6 = Gus & Hera/Can I pick more than three?...
7 = Meredith & Gretchen/Ray & Deana
8 = Gaghans/Paolos
9 = Wanda & Desiree/Joseph & Monica
10 = Dustin & Kandice/Peter & Sarah
11 = Charla & Mirna/Eric & Danielle
12 = Nicolas & Don/Nathan & Jennifer
13 = Dandrew/Kelly & Christy
14 = Kisha & Jen/Mark & Michael
15 = Zev & Justin/Brian & Ericka
16 = Jet & Cord/Carol & Brandy
17 = Brook & Claire/Nick & Vicki
18 = Gary & Mallory/Kynt & Vyxsin
19 = Bill & Cathi/Ernie & Cindy
20 = Bopper & Mark/Brendon & Rachel
21 = Ja(y)mes/Gary & Will
22 = Chuck & Wynona/Joey & Meghan
23 = Jason & Amy/Travis & Nicole
24 = ...
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25 = Adam & Bethany/Lisa & Michelle
26 = Mike & Rochelle/Jelani & Jenny