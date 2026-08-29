Weekly Stats of Big Brother 28
Week 1: Dee, HOH, Mallory, Taylor & Yash nominated, Mallory wins veto, used on self, Ashley up, Yash wins BBB, Ashley evicted 14-0
Week 2: Devens, HOH, Jason, Lyric & Melody nominated, Devens wins veto, used on Lyric, Rome up, Jason wins BBB, Rome evicted 12-1
Week 3: Kamu, HOH, LaTrice, Lyric & Mallory nominated, Lyric wins veto, used on self, Jason up, Mallory wins BBB, Jason evicted 12-0
Week 4: Haley, HOH, Drew, Melody & Taylor nominated, Taylor wins veto, used on self, Lyric up, Drew wins BBB, Lyric evicted 8-3
Week 5: LaTrice, HOH, Barrett, Chuk & Haley nominated, Kamu wins veto, not used, Haley wins BBB, Chuk evicted 9-1
Week 6: Yash, HOH, Angela, Dee & Haley nominated, Yash wins veto, not used, Devens used the DPOV on Dee, Kamu up, Angela wins BBB, Kamu evicted 8-1
Week 7: Dee, HOH, Drew, LaTrice & Taylor nominated, LaTrice wins veto, used on self, Mallory up, Drew wins BBB, Mallory evicted 6-2
Week 7: Haley eliminated by a medieval twist
Week 8: Drew, HOH, LaTrice, Taylor & Yash nominated, Yash wins veto, used on self, Devens up, Devens wins BBB, LaTrice evicted 4-2
Week 9: Barrett, HOH, Angela, Dee & Devens nominated, Yash wins veto, not used, Devens wins BBB, Angela evicted 3-2
Week 10: Yash, HOH, Barrett, Drew & Melody nominated, Drew wins veto, used on self, Taylor up, Melody wins BBB, Barrett evicted 3-1
Week 10: Melody HOH, Dee & Devens nominated, Devens wins veto, used on self, Yash up, Yash evicted 2-1
Week 11: Devens, HOH, Drew & Melody nominated, Drew wins veto, used on self, Taylor up, Melody evicted 2-1
Week 11: Taylor, HOH, Dee & Drew nominated, Drew wins veto, used on self, Devens up, Dee evicted 1-0
Week 12: Taylor, HOH pt 1, Devens,HOH pt 2, Devens HOH pt 3, Drew evicted
FINALE: Devens vs Taylor, Devens wins BB28 6-1