    Testowaem Kasyno Warszawa
« on: Today at 11:44:46 AM »
Cze! Sprawdzaem aplikacj Kasyno Warszawa kilka tygodni.
 
Co dziaa:
 
- Atmosfera Marriott Warszawa
- 3000+ gier - sloty, ruletka, poker live
- Polscy krupierzy 4K HD
- Wypaty 15 min - 24h (moja: 780 PLN w 17h)
- Bonus 100% do 4000 PLN + 200 FS
- BLIK instant, min 10 PLN
- 50 MB - lekka aplikacja
 
Cons:
 
- Wagering 35x
- Brak crash games
 
Legal, bezpieczna (TLS 1.3, EU license). Live casino z Warszawy - rozmawiasz po polsku!
 
Stats miesic: wpaty 1200 PLN, wypaty 1580 PLN = +380 PLN
 
Polecam dla mioników luksusowych kasyn i kasyno aplikacja na telefon. Graj odpowiedzialnie!
