SUN 15 NOV 2015

Start at Home, Various locations, USA

Tyler/Korey, Scott/Blair, Dana/Matt, Erin/Joslyn, Zach/Rachel

Travel to Los Angeles Intl Airport, Los Angeles, California, USA

AM 9405 (1405-1951) to Mexico City Intl Airport, Mexico City, Mexico

Brodie/Kurt, Burnie/Ashley, Darius/Cameron, Marty/Hagan

Travel to Dallas/Fort Worth Intl Airport, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

AA 2233 (1715-1956) to Mexico City Intl Airport

Sheri/Cole, Brittany/Jessica

Travel to Hartsfield-Jackson Atlanta Intl Airport, Atlanta, Georgia, USA

DL 345 (1655-1933) to Mexico City Intl Airport

Taxi to Monumento a la Revolución, Mexico City

Brodie/Kurt, Erin/Joslyn, Dana/Matt, Zach/Rachel, Sheri/Cole

Walk to Plaza Garibaldi, Mexico City

Walk to Escuela de Mariachi Ollin Yoliztli Garibaldi, Mexico City

Brittany/Jessica, Marty/Hagan, Burnie/Ashley, Darius/Cameron, Tyler/Korey, Scott/Blair

Walk to Autoservicio Humboldt, Mexico City

Taxi to Parque Tematico Tlalocan, Mexico City



MON 16 NOV 2015

Taxi to Museo Soumaya, Mexico City

Pit Stop #1 (~29h) at Museo Soumaya, Mexico City, Mexico



TUE 17 NOV 2015

Pit Start (1342-1504) at Museo Soumaya

Taxi to Mexico City Intl Airport

AM 708 (2009-2358) to El Dorado Intl Airport, Bogotá, Colombia



WED 18 NOV 2015

Dana/Matt, Tyler/Korey, Burnie/Ashley, Brodie/Kurt

AV 9540 (0727-0859) to Rafael Núñez Intl Airport, Cartagena, Bolívar, Colombia

Zach/Rachel, Brittany/Jessica, Sheri/Cole, Erin/Joslyn, Scott/Blair

AV 8556 (0805-0937) to Rafael Núñez Intl Airport

Marty/Hagan

VVC 8024 (0835-1015) to Rafael Núñez Intl Airport

Darius/Cameron

AV 9542 (0900-1032) to Rafael Núñez Intl Airport

Taxi to Volcan del Totumo, El Totumo, Bolívar

Taxi to Terraza Mello Farandula, Manzanillo del Mar, Bolívar

Marty/Hagan

Walk to Beach, Manzanillo del Mar

Walk to Terraza Mello Farandula

Taxi to Plaza Bolívar, Cartagena

All other teams

Taxi to Beach

Taxi to Plaza Bolívar

Pit Stop #2 (~21h) at Plaza Bolívar, Cartagena, Bolívar, Colombia



THU 19 NOV 2015

Pit Start (1005-1229) at Plaza Bolívar

Walk to Plaza de San Diego, Cartagena

Taxi to Castillo de San Felipe de Barajas, Cartagena

Tyler/Korey, Brodie/Kurt, Burnie/Ashley, Dana/Matt, Brittany/Jessica, Sheri/Cole, Darius/Cameron

Taxi to Restaurante y Cancha de Tejo Ciracari, Cartagena

Erin/Joslyn, Scott/Blair, Zach/Rachel

Taxi to Caribe Plaza, Cartagena

Bus to Av Pedro de Heredia, Cartagena

Zach/Rachel

Taxi to Caribe Plaza

Bus to Av Pedro de Heredia

Taxi to Calle San Juan de Dios, Cartagena

Walk to Baluarte de Santiago, Cartagena

Pit Stop #3 (~22h) at Baluarte de Santiago, Cartagena, Bolívar, Colombia



FRI 20 NOV 2015

Pit Start (1022-) at Baluarte de Santiago

Taxi to Rafael Núñez Intl Airport

AV 9757 (1725-1855) to El Dorado Intl Airport

LH 543 (2150-1450) to Frankfurt Airport, Frankfurt, Hesse, Germany



SAT 21 NOV 2015

LH 1222 (1610-1720) to Geneva Airport, Geneva, Canton of Geneva, Switzerland or

LH 1224 (1710-1820) to Geneva Airport

Transport to Jet d'Eau, Geneva

Walk to Chocolats Rohr, Geneva

Walk to Rue de la Fontaine, Geneva



SUN 22 NOV 2015

Walk to Chocolats Rohr

Burnie/Ashley, Erin/Joslyn, Sheri/Cole, Dana/Matt, Brittany/Jessica, Brodie/Kurt

Walk to La Treille, Geneva

Zach/Rachel, Tyler/Korey, Scott/Blair

Walk to Victorinox, Geneva

Walk to Stand, Geneva

Tram to Place des Nations, Geneva

Walk to Genève-Cornavin Railway Station, Geneva

Burnie/Ashley, Burnie/Ashley, Sheri/Cole

Train #1 to Martigny Railway Station, Martigny, Valais, Switzerland

Train #1 to Vallorcine Railway Station, Vallorcine, Rhône-Alpes, Switzerland

Dana/Matt, Tyler/Korey, Scott/Blair, Erin/Joslyn, Zach/Rachel

Train #2 to Martigny Railway Station

Train #2 (1545-1633) to Vallorcine Railway Station

Brittany/Jessica

Train #3 to Martigny Railway Station

Train #3 (1645-1733) to Vallorcine Railway Station

Burnie/Ashley, Burnie/Ashley, Sheri/Cole, Dana/Matt, Tyler/Korey, Scott/Blair, Erin/Joslyn, Zach/Rachel

Train #1 (1638-1710) to Chamonix-Mont Blanc Railway Station, Chamonix-Mont-Blanc, Rhône-Alpes

Brittany/Jessica

Train #2 (1738-1810) to Chamonix-Mont Blanc Railway Station

Walk to Place du Triangle de l'Amitié, Chamonix-Mont-Blanc

Pit Stop #4 (~17h) at Place du Triangle de l'Amitié, Chamonix-Mont-Blanc, Rhône-Alpes, France

Pit Stop hotel at Les Aiglons, Chamonix-Mont-Blanc



MON 23 NOV 2015

Pit Start (1046-) at Place du Triangle de l'Amitié

Car to Cable car station, Argentière, Rhône-Alpes

Cable car to Cable car station

Cable car to Cable car station

Car to Cable car station

Brodie, Korey, Matt, Rachel, Blair, Erin, Ashley, Sheri

Cable car to Cable car station

Paraglide to Rue Mummery, Chamonix-Mont-Blanc

Walk to Michel-Gabriel Paccard statue, Chamonix-Mont-Blanc

Pit Stop #5 (~40h) at Michel-Gabriel Paccard statue, Chamonix-Mont-Blanc, Rhône-Alpes, France

Pit Stop hotel at Les Aiglons



TUE 24 NOV 2015

Extended Pit Stop to Les Aiglons



WED 25 NOV 2015

Pit Start (0528-0638) at Michel-Gabriel Paccard statue

Shuttle to Geneva Airport

A3 821 (1100-1445) to Athens Intl Airport, Athens, Attica, Greece

A3 932 (2350-0430) to Zvartnots Intl Airport, Yerevan, Armenia



THU 26 NOV 2015

Taxi to Yerevan Opera Theatre, Yerevan

Walk to Yerevan Cascade, Yerevan

Brodie/Kurt, Burnie/Ashley

Taxi to Parvana Restaurant, Yerevan

Sheri/Cole, Dana/Matt, Zach/Rachel, Tyler/Korey, Scott/Blair

Taxi to Megerian Carpet, Yerevan

Taxi to Republic Sq, Yerevan

Bus to Hatsavan, Kotayk, Armenia

Taxi to Temple of Garni, Garni, Kotayk

Pit Stop #6 (0h) at Temple of Garni, Garni, Kotayk, Armenia

Taxi to Yerevan Railway Station, Yerevan

Train (2130-0739) to Tbilisi Railway Station, Tbilisi, Georgia



FRI 27 NOV 2015

Taxi to Freedom Sq, Tbilisi

Taxi to Cable car station, Narikala Fortress, Tbilisi

Cable car to Cable car station

Taxi to Jvari Monastery, Mtskheta, Mtskheta-Mtianeti, Georgia

Tyler/Korey, Brodie/Kurt, Zach/Rachel, Burnie/Ashley, Dana/Matt, Scott/Blair

Taxi to 15 Arsukidzis St, Mtskheta

Sheri/Cole, Tyler/Korey, Dana/Matt

Taxi to Iago's Wine, Chardakni, Mtskheta-Mtianeti

Taxi to Rustaveli Theatre, Tbilisi

Burnie/Ashley

Taxi to Vake Park, Tbilisi

Taxi to Bridge of Peace, Tbilisi

Pit Stop #7 (~34h) at Bridge of Peace, Tbilisi, Georgia



SAT 28 NOV 2015

Pit Start (2239-0117) at Bridge of Peace

Taxi to Tbilisi Intl Airport, Tbilisi



SUN 29 NOV 2015

FZ 714 (0545-0840, scheduled 0435-0800) to Dubai Intl Airport, Dubai, Dubai Emirate, UAE

Car to Margham, Dubai Emirate

Tyler/Korey, Zach/Rachel, Burnie/Ashley, Brodie/Kurt, Dana/Matt, Sheri/Cole

Car to Dubai Camel Racing Club, Ul al-Bayda, Dubai Emirate

Dana/Matt, Burnie/Ashley, Zach/Rachel

Car to Al Maha Desert Resort, Murquab, Dubai Emirate

Car to Shark Lagoon, Aquaventure Waterpark, Dubai

Walk to Poseidon's Revenge, Aquaventure Waterpark

Car to Baniyas abra station, Dubai

Abra to Old Souq abra station, Dubai

Walk to Old Souq, Dubai

Pit Stop #8 at Old Souq, Dubai, Dubai Emirate, UAE

Pit Stop hotel (~32h) at Grand Hyatt Dubai, Dubai



MON 30 NOV 2015

Extended Pit Stop at Grand Hyatt Dubai



TUE 1 DEC 2015

Pit Start (0028-0411) at Old Souq

Taxi to Dubai Intl Airport

EK 398 (0931-2232, scheduled 0850-2200) to Denpasar Intl Airport, Denpasar, Bali, Indonesia

Taxi to Tanah Lot, Tabanan, Bali



WED 2 DEC 2015

Taxi to Kusamba Beach, Kusamba, Bali

Sheri/Cole

Walk to Pura Goa Lawah, Kusamba

Walk to Kusamba Beach

Taxi to Mertasari Beach, Denpasar

Taxi to Semawang Beach, Denpasar

Outrigger to Ilike Phinisi, Denpasar

Pit Stop #9 (~20h) at Ilike Phinisi, Denpasar, Bali, Indonesia



THU 3 DEC 2015

Pit Start (0745-0758) at Ilike Phinisi

Boat to Gamat Bay, Nusa Penida, Bali

Boat to Mushroom Beach, Nusa Lembongan, Bali

Truck to Pura Puseh, Nusa Lembongan

Truck to Suspension bridge, Nusa Ceningan, Bali

Truck to Warung Sunrise, Nusa Lembongan

Brodie/Kurt

Truck to Seaweed farm, Nusa Lembongan

Truck to Warung Sunrise

Truck to Pande Curly Shop, Mushroom Beach

Boat to Blue Lagoon, Nusa Ceningan

Boat to Sanur Beach, Denpasar

Taxi to Bajra Sandhi Monument, Denpasar

Pit Stop #10 (~21h) at Bajra Sandhi Monument, Denpasar, Bali, Indonesia

Pit Stop hotel at Fairmont Sanur Beach Bali, Denpasar



FRI 4 DEC 2015

Pit Start (0745-0758) at Pura Dalem Semawa, Denpasar

Taxi to Denpasar Intl Airport



SAT 5 DEC 2015

CZ 6066 (0145-0700) to Shenzhen Intl Airport, Shenzhen, Guangdong, China

Bus to Hourui Station, Shenzhen

Metro to Windows of the World Station, Shenzhen

Metro to Grand Theatre Station, Shenzhen

Walk to Lychee Park, Shenzhen

Brodie/Kurt

Taxi to Da Fen Art Village, Shenzhen

Burnie/Ashley

Walk to Grand Theatre Station

Metro to Dafen Station, Shenzhen

Walk to Da Fen Art Village

Taxi to Shenzhen Library, Shenzhen

Pit Stop #11 at Shenzhen Library, Shenzhen, Guangdong, China



SUN 6 DEC 2015

Transport to Guangzhou Baiyun Intl Airport, Guangzhou, Guangdong

CZ 621 (0030-0940) to Los Angeles Intl Airport



SUN 6 DEC 2015 (AGAIN)

Taxi to Angelus Plaza, Los Angeles

Helicopter to Santa Barbara Airport, Santa Barbara, California

Taxi to Santa Barbara Harbor, Santa Barbara

Taxi to Gibraltar Walk, Santa Barbara

Taxi to Grassini Family Vineyards, Santa Ynez, California

Pit Stop #12 at Grassini Family Vineyards, Santa Ynez, California, USA