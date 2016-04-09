A post-season timeline with transport times and approximate Pit Stop durations!
Looks like this season had really long Pit Stop times...
SUN 15 NOV 2015
Start at Home, Various locations, USA
Tyler/Korey, Scott/Blair, Dana/Matt, Erin/Joslyn, Zach/Rachel
Travel to Los Angeles Intl Airport, Los Angeles, California, USA
AM 9405 (1405-1951) to Mexico City Intl Airport, Mexico City, Mexico
Brodie/Kurt, Burnie/Ashley, Darius/Cameron, Marty/Hagan
Travel to Dallas/Fort Worth Intl Airport, Dallas-Fort Worth, Texas, USA
AA 2233 (1715-1956) to Mexico City Intl Airport
Sheri/Cole, Brittany/Jessica
Travel to Hartsfield-Jackson Atlanta Intl Airport, Atlanta, Georgia, USA
DL 345 (1655-1933) to Mexico City Intl Airport
Taxi to Monumento a la Revolución, Mexico City
Brodie/Kurt, Erin/Joslyn, Dana/Matt, Zach/Rachel, Sheri/Cole
Walk to Plaza Garibaldi, Mexico City
Walk to Escuela de Mariachi Ollin Yoliztli Garibaldi, Mexico City
Brittany/Jessica, Marty/Hagan, Burnie/Ashley, Darius/Cameron, Tyler/Korey, Scott/Blair
Walk to Autoservicio Humboldt, Mexico City
Taxi to Parque Tematico Tlalocan, Mexico City
MON 16 NOV 2015
Taxi to Museo Soumaya, Mexico City
Pit Stop #1 (~29h) at Museo Soumaya, Mexico City, Mexico
TUE 17 NOV 2015
Pit Start (1342-1504) at Museo Soumaya
Taxi to Mexico City Intl Airport
AM 708 (2009-2358) to El Dorado Intl Airport, Bogotá, Colombia
WED 18 NOV 2015
Dana/Matt, Tyler/Korey, Burnie/Ashley, Brodie/Kurt
AV 9540 (0727-0859) to Rafael Núñez Intl Airport, Cartagena, Bolívar, Colombia
Zach/Rachel, Brittany/Jessica, Sheri/Cole, Erin/Joslyn, Scott/Blair
AV 8556 (0805-0937) to Rafael Núñez Intl Airport
Marty/Hagan
VVC 8024 (0835-1015) to Rafael Núñez Intl Airport
Darius/Cameron
AV 9542 (0900-1032) to Rafael Núñez Intl Airport
Taxi to Volcan del Totumo, El Totumo, Bolívar
Taxi to Terraza Mello Farandula, Manzanillo del Mar, Bolívar
Marty/Hagan
Walk to Beach, Manzanillo del Mar
Walk to Terraza Mello Farandula
Taxi to Plaza Bolívar, Cartagena
All other teams
Taxi to Beach
Taxi to Plaza Bolívar
Pit Stop #2 (~21h) at Plaza Bolívar, Cartagena, Bolívar, Colombia
THU 19 NOV 2015
Pit Start (1005-1229) at Plaza Bolívar
Walk to Plaza de San Diego, Cartagena
Taxi to Castillo de San Felipe de Barajas, Cartagena
Tyler/Korey, Brodie/Kurt, Burnie/Ashley, Dana/Matt, Brittany/Jessica, Sheri/Cole, Darius/Cameron
Taxi to Restaurante y Cancha de Tejo Ciracari, Cartagena
Erin/Joslyn, Scott/Blair, Zach/Rachel
Taxi to Caribe Plaza, Cartagena
Bus to Av Pedro de Heredia, Cartagena
Zach/Rachel
Taxi to Caribe Plaza
Bus to Av Pedro de Heredia
Taxi to Calle San Juan de Dios, Cartagena
Walk to Baluarte de Santiago, Cartagena
Pit Stop #3 (~22h) at Baluarte de Santiago, Cartagena, Bolívar, Colombia
FRI 20 NOV 2015
Pit Start (1022-) at Baluarte de Santiago
Taxi to Rafael Núñez Intl Airport
AV 9757 (1725-1855) to El Dorado Intl Airport
LH 543 (2150-1450) to Frankfurt Airport, Frankfurt, Hesse, Germany
SAT 21 NOV 2015
LH 1222 (1610-1720) to Geneva Airport, Geneva, Canton of Geneva, Switzerland or
LH 1224 (1710-1820) to Geneva Airport
Transport to Jet d'Eau, Geneva
Walk to Chocolats Rohr, Geneva
Walk to Rue de la Fontaine, Geneva
SUN 22 NOV 2015
Walk to Chocolats Rohr
Burnie/Ashley, Erin/Joslyn, Sheri/Cole, Dana/Matt, Brittany/Jessica, Brodie/Kurt
Walk to La Treille, Geneva
Zach/Rachel, Tyler/Korey, Scott/Blair
Walk to Victorinox, Geneva
Walk to Stand, Geneva
Tram to Place des Nations, Geneva
Walk to Genève-Cornavin Railway Station, Geneva
Burnie/Ashley, Burnie/Ashley, Sheri/Cole
Train #1 to Martigny Railway Station, Martigny, Valais, Switzerland
Train #1 to Vallorcine Railway Station, Vallorcine, Rhône-Alpes, Switzerland
Dana/Matt, Tyler/Korey, Scott/Blair, Erin/Joslyn, Zach/Rachel
Train #2 to Martigny Railway Station
Train #2 (1545-1633) to Vallorcine Railway Station
Brittany/Jessica
Train #3 to Martigny Railway Station
Train #3 (1645-1733) to Vallorcine Railway Station
Burnie/Ashley, Burnie/Ashley, Sheri/Cole, Dana/Matt, Tyler/Korey, Scott/Blair, Erin/Joslyn, Zach/Rachel
Train #1 (1638-1710) to Chamonix-Mont Blanc Railway Station, Chamonix-Mont-Blanc, Rhône-Alpes
Brittany/Jessica
Train #2 (1738-1810) to Chamonix-Mont Blanc Railway Station
Walk to Place du Triangle de l'Amitié, Chamonix-Mont-Blanc
Pit Stop #4 (~17h) at Place du Triangle de l'Amitié, Chamonix-Mont-Blanc, Rhône-Alpes, France
Pit Stop hotel at Les Aiglons, Chamonix-Mont-Blanc
MON 23 NOV 2015
Pit Start (1046-) at Place du Triangle de l'Amitié
Car to Cable car station, Argentière, Rhône-Alpes
Cable car to Cable car station
Cable car to Cable car station
Car to Cable car station
Brodie, Korey, Matt, Rachel, Blair, Erin, Ashley, Sheri
Cable car to Cable car station
Paraglide to Rue Mummery, Chamonix-Mont-Blanc
Walk to Michel-Gabriel Paccard statue, Chamonix-Mont-Blanc
Pit Stop #5 (~40h) at Michel-Gabriel Paccard statue, Chamonix-Mont-Blanc, Rhône-Alpes, France
Pit Stop hotel at Les Aiglons
TUE 24 NOV 2015
Extended Pit Stop to Les Aiglons
WED 25 NOV 2015
Pit Start (0528-0638) at Michel-Gabriel Paccard statue
Shuttle to Geneva Airport
A3 821 (1100-1445) to Athens Intl Airport, Athens, Attica, Greece
A3 932 (2350-0430) to Zvartnots Intl Airport, Yerevan, Armenia
THU 26 NOV 2015
Taxi to Yerevan Opera Theatre, Yerevan
Walk to Yerevan Cascade, Yerevan
Brodie/Kurt, Burnie/Ashley
Taxi to Parvana Restaurant, Yerevan
Sheri/Cole, Dana/Matt, Zach/Rachel, Tyler/Korey, Scott/Blair
Taxi to Megerian Carpet, Yerevan
Taxi to Republic Sq, Yerevan
Bus to Hatsavan, Kotayk, Armenia
Taxi to Temple of Garni, Garni, Kotayk
Pit Stop #6 (0h) at Temple of Garni, Garni, Kotayk, Armenia
Taxi to Yerevan Railway Station, Yerevan
Train (2130-0739) to Tbilisi Railway Station, Tbilisi, Georgia
FRI 27 NOV 2015
Taxi to Freedom Sq, Tbilisi
Taxi to Cable car station, Narikala Fortress, Tbilisi
Cable car to Cable car station
Taxi to Jvari Monastery, Mtskheta, Mtskheta-Mtianeti, Georgia
Tyler/Korey, Brodie/Kurt, Zach/Rachel, Burnie/Ashley, Dana/Matt, Scott/Blair
Taxi to 15 Arsukidzis St, Mtskheta
Sheri/Cole, Tyler/Korey, Dana/Matt
Taxi to Iago's Wine, Chardakni, Mtskheta-Mtianeti
Taxi to Rustaveli Theatre, Tbilisi
Burnie/Ashley
Taxi to Vake Park, Tbilisi
Taxi to Bridge of Peace, Tbilisi
Pit Stop #7 (~34h) at Bridge of Peace, Tbilisi, Georgia
SAT 28 NOV 2015
Pit Start (2239-0117) at Bridge of Peace
Taxi to Tbilisi Intl Airport, Tbilisi
SUN 29 NOV 2015
FZ 714 (0545-0840, scheduled 0435-0800) to Dubai Intl Airport, Dubai, Dubai Emirate, UAE
Car to Margham, Dubai Emirate
Tyler/Korey, Zach/Rachel, Burnie/Ashley, Brodie/Kurt, Dana/Matt, Sheri/Cole
Car to Dubai Camel Racing Club, Ul al-Bayda, Dubai Emirate
Dana/Matt, Burnie/Ashley, Zach/Rachel
Car to Al Maha Desert Resort, Murquab, Dubai Emirate
Car to Shark Lagoon, Aquaventure Waterpark, Dubai
Walk to Poseidon's Revenge, Aquaventure Waterpark
Car to Baniyas abra station, Dubai
Abra to Old Souq abra station, Dubai
Walk to Old Souq, Dubai
Pit Stop #8 at Old Souq, Dubai, Dubai Emirate, UAE
Pit Stop hotel (~32h) at Grand Hyatt Dubai, Dubai
MON 30 NOV 2015
Extended Pit Stop at Grand Hyatt Dubai
TUE 1 DEC 2015
Pit Start (0028-0411) at Old Souq
Taxi to Dubai Intl Airport
EK 398 (0931-2232, scheduled 0850-2200) to Denpasar Intl Airport, Denpasar, Bali, Indonesia
Taxi to Tanah Lot, Tabanan, Bali
WED 2 DEC 2015
Taxi to Kusamba Beach, Kusamba, Bali
Sheri/Cole
Walk to Pura Goa Lawah, Kusamba
Walk to Kusamba Beach
Taxi to Mertasari Beach, Denpasar
Taxi to Semawang Beach, Denpasar
Outrigger to Ilike Phinisi, Denpasar
Pit Stop #9 (~20h) at Ilike Phinisi, Denpasar, Bali, Indonesia
THU 3 DEC 2015
Pit Start (0745-0758) at Ilike Phinisi
Boat to Gamat Bay, Nusa Penida, Bali
Boat to Mushroom Beach, Nusa Lembongan, Bali
Truck to Pura Puseh, Nusa Lembongan
Truck to Suspension bridge, Nusa Ceningan, Bali
Truck to Warung Sunrise, Nusa Lembongan
Brodie/Kurt
Truck to Seaweed farm, Nusa Lembongan
Truck to Warung Sunrise
Truck to Pande Curly Shop, Mushroom Beach
Boat to Blue Lagoon, Nusa Ceningan
Boat to Sanur Beach, Denpasar
Taxi to Bajra Sandhi Monument, Denpasar
Pit Stop #10 (~21h) at Bajra Sandhi Monument, Denpasar, Bali, Indonesia
Pit Stop hotel at Fairmont Sanur Beach Bali, Denpasar
FRI 4 DEC 2015
Pit Start (0745-0758) at Pura Dalem Semawa, Denpasar
Taxi to Denpasar Intl Airport
SAT 5 DEC 2015
CZ 6066 (0145-0700) to Shenzhen Intl Airport, Shenzhen, Guangdong, China
Bus to Hourui Station, Shenzhen
Metro to Windows of the World Station, Shenzhen
Metro to Grand Theatre Station, Shenzhen
Walk to Lychee Park, Shenzhen
Brodie/Kurt
Taxi to Da Fen Art Village, Shenzhen
Burnie/Ashley
Walk to Grand Theatre Station
Metro to Dafen Station, Shenzhen
Walk to Da Fen Art Village
Taxi to Shenzhen Library, Shenzhen
Pit Stop #11 at Shenzhen Library, Shenzhen, Guangdong, China
SUN 6 DEC 2015
Transport to Guangzhou Baiyun Intl Airport, Guangzhou, Guangdong
CZ 621 (0030-0940) to Los Angeles Intl Airport
SUN 6 DEC 2015 (AGAIN)
Taxi to Angelus Plaza, Los Angeles
Helicopter to Santa Barbara Airport, Santa Barbara, California
Taxi to Santa Barbara Harbor, Santa Barbara
Taxi to Gibraltar Walk, Santa Barbara
Taxi to Grassini Family Vineyards, Santa Ynez, California
Pit Stop #12 at Grassini Family Vineyards, Santa Ynez, California, USA