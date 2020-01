Full Season Ranking

1. US 3

2. Australia 2

3. US 25

4. Asia 5

5. Israel 5

6. US 5

7. US 29

8. Canada 2

9. Israel 3

10. Australia 1

11. Israel 4

12. Canada 4

13. US 12

14. Israel 2

15. China 3

16. Canada 1

17. China 4

18. Israel 6

19. US 18

20. Norway 1

21. US 1

22. US 17

23. China Rush 2

24. US 30

25. Israel 1

27. US 31

28. Canada 6

29. US 7

30. Canada 7

31. Asia 4

32. Canada 5

33. Israel 7

34. Australia 3

35. Latin America 1

36. US 22

37. US 19

38. US 27

39. US 14

40. US 28

41. China 1

42. Asia 3

43. US 15

44. US 20

46. Vietnam 4

47. US 8

48. Vietnam 5

49. US 6

50. US 10

51. Asia 1

52. Latin America 6

53. Asia 2

54. Latin America 5

55. Vietnam 1

56. Vietnam 6

57. France

58. China 2

59. Philippines 2

60. US 26

61. US 23

62. US 11

63. China Rush 1

64. Australia 4

65. US 9

66. Canada 3

67. Vietnam 2

68. Ukraine

69. Norway 2

70. Philippines 1

71. US 2

72. US 21

73. Vietnam 3

74. US 24

75. US 16

76. Latin America 4

77. Latin America 2

78. Latin America 3

79. Brazil

80. US 4